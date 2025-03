Μπαρτσελόνα – Οσασούνα: Πέθανε ο γιατρός των «μπλαουγκράνα», αναβλήθηκε το ματς

Ο προγραμματισμένος αγώνας μεταξύ της Μπαρτσελόνα και της Οσασούνα για την 27η αγωνιστική της La Liga αναβλήθηκε την τελευταία στιγμή, καθώς η ομάδα της Βαρκελώνης θρηνεί την απώλεια του γιατρού της, Κάρλες Μινιάρο Γκαρσία. Ο 40χρονος γιατρός, που ήταν βοηθός του Ρικάρντ Προύνα, έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της ίδιας ημέρας, βυθίζοντας στο πένθος τον σύλλογο.

Η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα εξέφρασε τη βαθιά της λύπη για τον θάνατο του Μινιάρο, τονίζοντας ότι, σε ένδειξη σεβασμού, ο αγώνας με την Οσασούνα θα μετατεθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Η Οσασούνα εξέδωσε επίσης ανακοίνωση εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της προς την οικογένεια του εκλιπόντος και το προσωπικό της Μπαρτσελόνα.

Τα θλιβερά νέα έγιναν γνωστά λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα, όταν η Μπαρτσελόνα υπέβαλε αίτημα αναβολής. Η διοργανώτρια αρχή έκανε δεκτό το αίτημα και είκοσι λεπτά πριν τη σέντρα, η ομάδα ανακοίνωσε επίσημα μέσω των μεγαφώνων του «Μπονζουΐκ» ότι ο αγώνας δεν θα διεξαχθεί. Παρότι οι δύο ομάδες είχαν ήδη φτάσει στο Ολυμπιακό Στάδιο και είχαν παραδώσει τις ενδεκάδες τους, κανένα μέλος της Μπαρτσελόνα δεν βγήκε για προθέρμανση, καθώς η είδηση του θανάτου του Μινιάρο είχε ήδη επηρεάσει βαθιά τους παίκτες και το προσωπικό.

Ο Κάρλες Μινιάρο είχε ενταχθεί στο ιατρικό επιτελείο της Μπαρτσελόνα το 2017, έχοντας προηγουμένως εργαστεί στο Κέντρο Υψηλής Απόδοσης της Σαν Κουγκάτ και στο ιατρικό επιτελείο της Σαμπαντέλ. Ήταν ιδιαίτερα γνωστός για την αφοσίωσή του στην ομάδα και τη φροντίδα των παικτών, με χαρακτηριστική τη στιγμή που είχε συστήσει στον Γκάβι να αποχωρήσει από αγώνα εναντίον της Αλαβές, όταν ο παίκτης είχε δεχθεί σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι.

Ο πρόεδρος της Οσασούνα δήλωσε ότι ο σύλλογος δεν έφερε καμία αντίρρηση στην αναβολή του αγώνα, τονίζοντας ότι η ζωή είναι το πιο σημαντικό πράγμα και πως κανείς δεν μπορεί να παίξει όταν ένα μέλος της ομάδας δεν είναι πια εκεί. Η ποδοσφαιρική κοινότητα θρηνεί τον αιφνίδιο χαμό του γιατρού, με τις ομάδες να εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και τους φίλους του.

The man we have to thank for Gavi’s return. For Pedri’s fitness.

For Araujo’s return.

RIP Dr Carles Miñarro Garcia pic.twitter.com/a120EK4cl6

— OlusolaObasa💙❤️ 🇳🇬 (@J_Obasa) March 8, 2025