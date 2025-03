Συρία τώρα: Εκτελέσεις αμάχων Αλαουιτών από τις δυνάμεις της κυβέρνησης

Οι εξελίξεις στη Συρία έχουν πάρει δραματική τροπή, με αναφορές για μαζικές σφαγές και εκατοντάδες νεκρούς. Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε ότι από την Πέμπτη περισσότεροι από 500 άμαχοι Αλαουίτες έχουν σκοτωθεί από τις συριακές δυνάμεις ασφαλείας και συμμαχικές οργανώσεις. Οι αναφορές κάνουν λόγο για εκτελέσεις αμάχων, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, εγείροντας σοβαρές ανησυχίες για ένα νέο κύμα βίας που μπορεί να οδηγήσει σε ευρύτερη σύγκρουση.

Our forces continue to pursue the remnants of the regime according to the approved operational plans. pic.twitter.com/urQFpzFjRF

Οι Αλαουίτες, θρησκευτική μειονότητα σιιτικού κλάδου, αποτελούν περίπου το 10% του πληθυσμού της Συρίας και συνδέονται ιστορικά με την οικογένεια Άσαντ, που κυβερνούσε τη χώρα για δεκαετίες μέχρι την ανατροπή του Μπασάρ αλ-Άσαντ τον περασμένο Δεκέμβριο. Η πτώση του καθεστώτος του έχει πυροδοτήσει αναταραχές, με την ένταση να κορυφώνεται τις τελευταίες ημέρες.

Η συριακή κυβέρνηση αναφέρεται σε «μεμονωμένα περιστατικά βίας» και διαβεβαιώνει ότι οι επιχειρήσεις στοχεύουν «υπολείμματα των δυνάμεων» που υποστήριζαν τον Άσαντ, με στόχο να τους οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη. Ωστόσο, οι αριθμοί των θυμάτων δείχνουν ότι η κατάσταση είναι πολύ πιο σοβαρή. Από την Πέμπτη, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, 532 Αλαουίτες έχουν χάσει τη ζωή τους στη Λαττάκεια και τις γύρω περιοχές, ενώ ο συνολικός απολογισμός της βίας φτάνει τους 745 νεκρούς, περιλαμβάνοντας 213 μαχητές και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας πιστούς στο πρώην καθεστώς.

We are deeply alarmed by reports of violent clashes with numerous civilian casualties in Syria. We call on all sides to show responsibility and seek peaceful solutions, refraining from actions that would further inflame tensions.

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 8, 2025