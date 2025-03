Ρούμπιο – Μασκ: “Επίθεση” Τραμπ σε δημοσιογράφο που ρώτησε για το επεισόδιο

Η φημολογούμενη αντιπαράθεση μεταξύ του Έλον Μασκ και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, η οποία υποτίθεται ότι σημειώθηκε στην αίθουσα του υπουργικού συμβουλίου του Λευκού Οίκου και οδήγησε τον Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει για να θέσει όρια στον σύμβουλό του, φαίνεται πως δεν συνέβη ποτέ, σύμφωνα με τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης σχετικά με τη συγκρότηση ομάδας εργασίας για τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, ο Τραμπ ρωτήθηκε από δημοσιογράφο του NBC News για τις αναφορές περί σύγκρουσης μεταξύ του επικεφαλής του υπουργείου Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE) και του υπουργού Εξωτερικών.

Ο Τραμπ αντέδρασε έντονα στην ερώτηση, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του: «Κανείς δεν συγκρούστηκε, ήμουν εκεί. Είσαι απλά ένας ταραξίας – και δεν θα έπρεπε να κάνεις αυτή την ερώτηση, επειδή μιλάμε για το Παγκόσμιο Κύπελλο». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνέχισε, διαψεύδοντας οποιαδήποτε ένταση μεταξύ των δύο ανδρών: «Ο Έλον τα πηγαίνει περίφημα με τον Μάρκο και κάνουν και οι δύο φανταστική δουλειά. Δεν υπάρχει καμία σύγκρουση».

Στη συνέχεια, ο Τραμπ ρώτησε ποιος ήταν ο δημοσιογράφος που του υπέβαλε την ερώτηση και όταν εκείνος απάντησε «το NBC», ο πρόεδρος σχολίασε με ειρωνικό τόνο: «Ω, δεν είναι περίεργο, αυτό είναι αρκετό». Η ανταλλαγή αυτή αντικατοπτρίζει την τεταμένη σχέση του Τραμπ με συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης, καθώς και την προσπάθειά του να απορρίψει δημοσιεύματα που αμφισβητούν τη συνοχή της διοίκησής του.

President Trump shuts down an NBC reporter for pushing the Fake News that there was a “clash” between Secretary Marco Rubio and Elon Musk:

“No clash. I was there. You’re just a troublemaker.” pic.twitter.com/e7gUy8HRMx

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 7, 2025