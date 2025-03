Εκτελεστικό απόσπασμα ΗΠΑ: Το τελευταίο γεύμα του θανατοποινίτη που τουφεκίστηκε

Η εκτέλεση του Μπραντ Σίγκμον στη Νότια Καρολίνα έφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη θανατική ποινή στις ΗΠΑ, καθώς ήταν η πρώτη φορά εδώ και 15 χρόνια που θανατοποινίτης εκτελέστηκε από εκτελεστικό απόσπασμα. Ο 67χρονος καταδικασμένος, ο οποίος είχε επιλέξει τη συγκεκριμένη μέθοδο αντί της ηλεκτρικής καρέκλας ή της θανατηφόρας ένεσης, θανατώθηκε στις 18:05 τοπική ώρα (01:05 ώρα Ελλάδας), με τον θάνατό του να διαπιστώνεται τρία λεπτά αργότερα.

Η διαδικασία εκτέλεσης πραγματοποιήθηκε παρουσία δημοσιογράφων και 12 αυτοπτών μαρτύρων, οι οποίοι παρακολουθούσαν από αλεξίσφαιρο τζάμι. Ο Σίγκμον κάθισε σε μια καρέκλα, με τα χέρια και τα πόδια δεμένα, ενώ του τοποθετήθηκε κουκούλα στο κεφάλι και ένας λευκός στόχος πάνω από το στήθος του. Τρεις ανώνυμοι εθελοντές, εκπαιδευμένοι σκοπευτές, πυροβόλησαν ταυτόχρονα μέσα από ειδικά ανοίγματα σε έναν τοίχο, από απόσταση 4,6 μέτρων.

#BREAKING @SCDCNews officials say Brad Sigmon was pronounced dead by firing squad at 6:08 pm pic.twitter.com/BJLg3gOAU0

