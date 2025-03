Βασιλιάς Κάρολος: Η λίστα με τα αγαπημένα του τραγούδια

Η Kylie Minogue συνεχίζει να γοητεύει το παγκόσμιο κοινό της, με την ιδιαίτερη φωνή και τη μοναδική σκηνική της παρουσία. Ανάμεσα στους αφοσιωμένους θαυμαστές της, ωστόσο, ξεχωρίζει ένα ιδιαίτερο πρόσωπο: ένας βασιλιάς. Στη διάρκεια μιας ειδικής ραδιοφωνικής εκπομπής, που ηχογραφήθηκε στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ για την Ημέρα της Κοινοπολιτείας, αποκαλύφθηκε ότι η διάσημη τραγουδίστρια συγκαταλέγεται στις μουσικές προτιμήσεις μιας εξέχουσας βασιλικής προσωπικότητας. Η εκπομπή, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Apple Music, παρουσίασε μια επιμελημένη λίστα τραγουδιών, τα οποία, σύμφωνα με τις δηλώσεις του ίδιου, του φέρνουν χαρά.

pic.twitter.com/QtuhyAyRqL Bringing together much-loved artists from across the Commonwealth, The King has shared a selection of songs which have brought him joy in ‘The King’s Music Room’ to mark Commonwealth Day 2025.

🎙️ Recorded at Buckingham Palace, His Majesty provides…

— The Royal Family (@RoyalFamily) March 7, 2025