Σελίν Ντιόν: Τραγουδά «My heart will go on» α καπέλα σε τουρνουά γκολφ

Μια ιδιαίτερη μουσική στιγμή έζησαν οι παρευρισκόμενοι στο τουρνουά γκολφ TGL στη Φλόριντα, όταν η Celine Dion χάρισε στο κοινό μια αυθόρμητη ερμηνεία του θρυλικού τραγουδιού My Heart Will Go On. Η εμβληματική τραγουδίστρια, γνωστή για τη συγκινητική της φωνή, βρέθηκε στον αγώνα μεταξύ του Atlanta Drive GC και του Jupiter Links GC στο SoFi Center, στις 4 Μαρτίου, και κατάφερε να μετατρέψει ένα αθλητικό γεγονός σε μια αξέχαστη καλλιτεχνική εμπειρία.

Κατά τη διάρκεια μιας σύντομης συνέντευξης με τον δημοσιογράφο του ESPN, Marty Smith, η Dion ρωτήθηκε ποιο από τα τραγούδια της θα ταίριαζε περισσότερο με το γκολφ. “Εντάξει, το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό… Ω, κάποιοι έχουν προτάσεις!” είπε γελώντας, καθώς το κοινό φώναζε τίτλους από τις επιτυχίες της. “Αλλά αυτό είναι καλό!”.

Χωρίς δεύτερη σκέψη, ξεκίνησε να τραγουδά το My Heart Will Go On, το τραγούδι που σημάδεψε τον κινηματογράφο μέσα από την ταινία Τιτανικός. Σε ένα χιουμοριστικό τόνο, άλλαξε έναν στίχο για να ταιριάζει με το αθλητικό περιβάλλον, λέγοντας “Όπου κι αν βρίσκεσαι, πιστεύω ότι η μπάλα θα συνεχίσει” αντί για “Όπου κι αν βρίσκεσαι, πιστεύω ότι η καρδιά μου θα συνεχίσει”. Η Dion δεν παρέλειψε να δώσει τα εύσημα στον Smith για την προσπάθειά του να τη συνοδεύσει, λέγοντάς του: “Δεν είσαι κακός!”.

Η επιστροφή της Celine Dion στο προσκήνιο αποτελεί ένα θετικό σημάδι για την πορεία της υγείας της, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει αντιμετωπίσει προκλήσεις λόγω της διάγνωσής της με το “σύνδρομο άκαμπτου ανθρώπου” το 2022. Παρά την προσωρινή απομάκρυνσή της από τις συναυλίες, η εμφάνισή της στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, όπου ερμήνευσε το Hymne A L’Amour της Edith Piaf, αποδεικνύει τη δύναμη και το πάθος της για τη μουσική.

Κλείνοντας τη χρονιά, η Dion μοιράστηκε με τους θαυμαστές της ένα εγκάρδιο μήνυμα στο Instagram, ευχαριστώντας τους για την αδιάκοπη υποστήριξή τους και εκφράζοντας την αισιοδοξία της για “ατελείωτες δυνατότητες” το 2025.