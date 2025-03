«Little Children»: Υπήρχαν πολλές μελανιές, λέει ο Πάτρικ Γουίλσον για τις σκηνές σεξ με την Κέιτ Γουίνσλετ

Ο Πάτρικ Γουίλσον αποκάλυψε πρόσφατα πως η Κέιτ Γουίνσλετ απέκτησε κάποια σημάδια στο σώμα της κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων των ερωτικών σκηνών στην ταινία Little Children (2006). Ο 51χρονος ηθοποιός, που πρωταγωνίστησε στο πλευρό της Γουίνσλετ στο μελόδραμα του Τοντ Φιλντ, μίλησε για τη συνεργασία τους και το πώς θα ήταν διαφορετική αν γυριζόταν σήμερα. Η ταινία ακολουθεί τη ζωή μιας δυσαρεστημένης νοικοκυράς, της Σάρα, η οποία ξεκινά μια παθιασμένη σχέση με τον γείτονά της, Μπραντ. Ο Γουίλσον μίλησε στο podcast It Happened in Hollywood του Hollywood Reporter και αναφέρθηκε σε μια συγκεκριμένη σκηνή όπου οι χαρακτήρες τους έκαναν έρωτα σε ένα πλυσταριό. Σημείωσε πως, αν η σκηνή γυριζόταν σήμερα, η παρουσία συντονιστών για τις ερωτικές σκηνές θα είχε αλλάξει τον τρόπο που πραγματοποιήθηκε.

Όπως αποκάλυψαν τόσο ο ίδιος όσο και η Γουίνσλετ, η σκηνή γυρίστηκε με τους δυο τους εντελώς γυμνούς, φορώντας μόνο ειδικά καλύμματα σε επίμαχα σημεία, τα οποία δεν ήταν ορατά στην κάμερα. Ο Γουίλσον θυμάται τα γυρίσματα με θαυμασμό για τη συνάδελφό του: «Η Κέιτ ήταν τόσο κουλ και γενναιόδωρη, πραγματικά αφοσιωμένη – έλεγε απλά “πάμε να το κάνουμε”. Δεν υπήρξε ούτε μια στιγμή αμηχανίας ή αίσθησης περίεργης κατάστασης. Ούτε μία. Το λάτρεψα». Όσο για τις φήμες ότι η Γουίνσλετ απέκτησε μελανιές από τη σκηνή, ο Γουίλσον επιβεβαίωσε ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν κασκαντέρ και πρόσθεσε: «Είμαι σίγουρος ότι υπήρχαν πολλές μελανιές». Παράλληλα, παραδέχτηκε πως αισθάνεται σαν «δεινόσαυρος» σε τέτοιου είδους ερωτικές σκηνές, δεδομένου ότι πλέον οι διαδικασίες γυρισμάτων έχουν αλλάξει σημαντικά.

Η δήλωσή του έρχεται λίγο καιρό μετά την παραδοχή της ίδιας της Γουίνσλετ ότι θα ήθελε να είχε πάντα στη διάθεσή της συντονιστές ερωτικών σκηνών σε γυρίσματα που περιλάμβαναν γυμνές σκηνές, ακόμη και σε σκηνές φιλιού. Σε συνέντευξή της στους New York Times Magazine, η ηθοποιός εξέφρασε την ανακούφισή της που οι νεότεροι ηθοποιοί δεν χρειάζεται πια να αντιμετωπίζουν τις ίδιες συνθήκες που είχε εκείνη. «Θα μου είχε κάνει πολύ καλό να υπάρχει κάποιος που να με καθοδηγεί κάθε φορά που έπρεπε να γυρίσω μια ερωτική σκηνή, να είμαι μερικώς γυμνή ή ακόμη και να φιληθώ με κάποιον», δήλωσε. «Θα ήταν ωραίο να υπάρχει κάποιος στο πλευρό μου, γιατί πάντα έπρεπε να υπερασπιστώ τον εαυτό μου».