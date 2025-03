Μια εφαρμογή που σε κάνει να αφήσεις το κινητό και να βγεις έξω

Η υπερβολική χρήση των κοινωνικών δικτύων έχει γίνει πλέον καθημερινό φαινόμενο, με πολλούς να περνούν ατελείωτες ώρες σκρολάροντας, συχνά χωρίς να το συνειδητοποιούν. Το doomscrolling—η συνεχής κατανάλωση, κυρίως αρνητικών ειδήσεων και περιεχομένου—έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει αρνητικά την ψυχική υγεία, αυξάνοντας το άγχος, το στρες και την απαισιοδοξία. Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία μας κρατά “κολλημένους” στις οθόνες μας, μια νέα εφαρμογή έρχεται να προκαλέσει τους χρήστες να αποσυνδεθούν και να βγουν έξω. Το Touch Grass είναι μια καινοτόμος εφαρμογή που κυριολεκτικά σε αναγκάζει να αγγίξεις πραγματικό γρασίδι πριν σου επιτρέψει να χρησιμοποιήσεις ξανά τις εφαρμογές του κινητού σου. Ο δημιουργός της εφαρμογής, ο 29χρονος προγραμματιστής Rhys Kentish από το Λονδίνο, αποφάσισε να βρει έναν τρόπο να σταματήσει το doomscrolling και να προωθήσει έναν πιο υγιή τρόπο χρήσης της τεχνολογίας. Με το Touch Grass, η πρόσβαση στις εφαρμογές του κινητού σου “κλειδώνει” μέχρι να αποδείξεις ότι βγήκες έξω και ακούμπησες πραγματικό γρασίδι.

Η διαδικασία είναι απλή και βασίζεται στη μηχανική μάθηση και την τεχνητή νοημοσύνη:

Ο δημιουργός της εφαρμογής δηλώνει ότι η ιδέα βασίστηκε στο γνωστό διαδικτυακό αστείο “touch grass”, που χρησιμοποιείται για να πει κάποιος σε έναν χρήστη που περνάει υπερβολικά πολύ χρόνο online να αποσυνδεθεί και να βγει έξω στον πραγματικό κόσμο.

Για να γίνει πιο διασκεδαστική η εμπειρία, η εφαρμογή επιτρέπει μία παράκαμψη (skip) τον μήνα, ενώ όσοι θέλουν περισσότερες μπορούν να τις αγοράσουν. Μάλιστα, το 50% των εσόδων από αυτές τις αγορές διατίθεται σε έργα αναδάσωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Touch Grass έχει ήδη προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον, με σχετικό βίντεο του δημιουργού του να ξεπερνά 1,2 εκατομμύρια προβολές. Ο ίδιος δηλώνει πως δημιούργησε την εφαρμογή επειδή βαρέθηκε να σπαταλά ώρες στα social media χωρίς να αποκομίζει τίποτα ουσιαστικό. Με όλο και περισσότερους ανθρώπους να αναζητούν τρόπους για να μειώσουν την εξάρτησή τους από το κινητό, το Touch Grass έρχεται να προσφέρει μια έξυπνη και διασκεδαστική λύση. Συνδυάζοντας την τεχνολογία με την ανάγκη για περισσότερη επαφή με τη φύση, ίσως αποτελεί το πρώτο βήμα για μια πιο υγιή σχέση με τον ψηφιακό κόσμο.

