Συρία τώρα: Σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα σε δυνάμεις ασφαλείας και πιστούς του Άσαντ

Σφοδρές συγκρούσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στη βορειοδυτική Συρία, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας της νέας de facto κυβέρνησης μάχονται ενάντια σε ένοπλες ομάδες που παραμένουν πιστές στον ανατραπέντα Άσαντ. Οι μάχες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 70 ανθρώπους, ενώ δεκάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί ή αιχμαλωτιστεί, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι εχθροπραξίες έχουν επικεντρωθεί στην περιοχή της Τζάμπλα και σε γειτονικά χωριά της επαρχίας Λαττάκεια, ένα από τα ιστορικά προπύργια της αλεβιτικής κοινότητας, στην οποία ανήκε η οικογένεια του Μπασάρ αλ Άσαντ. Αυτές οι επιθέσεις θεωρούνται οι πιο έντονες που έχουν σημειωθεί μετά την ανατροπή του Άσαντ στις 8 Δεκεμβρίου, υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη αστάθεια στη χώρα. Σύμφωνα με τις νέες αρχές ασφαλείας της Λαττάκειας, οι ένοπλοι που εξαπέλυσαν τις επιθέσεις προέρχονται από δυνάμεις που είχαν υπηρετήσει υπό το καθεστώς Άσαντ. «Πρόκειται για καλά οργανωμένη και συντονισμένη επίθεση», ανέφερε ο Μούσταφα Κινιφάτι, αξιωματικός των δυνάμεων ασφαλείας. «Η προτεραιότητά μας είναι να αποκαταστήσουμε την τάξη και την ασφάλεια στην περιοχή», πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, οι δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν τον Ιμπραήμ Χαουέιτζα, πρώην αρχηγό της υπηρεσίας πληροφοριών της Πολεμικής Αεροπορίας της Συρίας. Ο Χαουέιτζα, ο οποίος είχε διατελέσει επικεφαλής της υπηρεσίας από το 1987 έως το 2002, κατηγορείται για εμπλοκή σε δολοφονίες πολιτικών και αντιφρονούντων κατά τη διάρκεια της κυριαρχίας των Άσαντ. Οι δυνάμεις ασφαλείας της νέας κυβέρνησης εξαπέλυσαν επιθέσεις σε χωριά όπου θεωρείται ότι δραστηριοποιούνται υποστηρικτές του Άσαντ. Μεταξύ αυτών ήταν και το χωριό Μπέιτ Άανα, γενέτειρα του Σουχάιλ αλ Χασάν, πρώην διοικητή των ειδικών δυνάμεων, γνωστού ως «Τίγρη». Ο Χασάν, που υπήρξε από τους βασικούς στρατηγούς του καθεστώτος Άσαντ, θεωρείται επικεφαλής δικτύου αντίστασης στην περιοχή.

Οι μάχες προκάλεσαν αντιδράσεις στην κοινότητα των αλεβιτών, με ηγέτες τους να καλούν μέσω διαδικτυακών αναρτήσεων σε «ειρηνικές διαδηλώσεις» ενάντια στις επιχειρήσεις των κυβερνητικών δυνάμεων. Ωστόσο, οι αρχές απάντησαν με την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας σε περιοχές-κλειδιά, όπως η Λαττάκεια, η Ταρτούς και η Χομς. Οι εξελίξεις αυτές καταδεικνύουν τη συνεχιζόμενη αστάθεια στη Συρία, με τη νέα κυβέρνηση να προσπαθεί να εδραιώσει την εξουσία της, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζει εστίες αντίστασης από πρώην στελέχη του παλαιού καθεστώτος.

Syria has once again become a warzone as HTS insurgents open fire on Alawite homes in Homs. They’re murdering people based on their race. pic.twitter.com/J6YUsrXma3

