Τραμπ στο Κογκρέσο: Έτοιμη για διάλογο η Ουκρανία – Δαπανώνται εκατομμύρια για να γίνουν τρανσέξουαλ τα ποντίκια

Ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποίησε την πρώτη του ομιλία ενώπιον του Κογκρέσου μετά την επανεκλογή του στην προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, σηματοδοτώντας μια νέα περίοδο δυναμικής παρουσίας στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Η ομιλία του, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά και χαρακτηρίστηκε από έντονο ύφος και προκλητικές δηλώσεις, καταγράφηκε ως η μεγαλύτερη σε διάρκεια στην ιστορία των κοινών συνόδων του Κογκρέσου, ξεπερνώντας την αντίστοιχη του Μπιλ Κλίντον το 1993. Ο Αμερικανός πρόεδρος εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να αναδείξει τις πρώτες κινήσεις της δεύτερης θητείας του, ενώ παράλληλα επιτέθηκε σφοδρά στην προηγούμενη κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν.

After this warning by Speaker Mike Johnson, Representative Al Green (D) was just removed from the House Chamber by the Sergeant at Arms after refusing to sit down and continuing to call out during the president’s speech. pic.twitter.com/vUswilZIKs

— OSINTdefender (@sentdefender) March 5, 2025