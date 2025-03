Όσκαρ 2025 Ντέμι Μουρ: Η 62χρονη ηθοποιός σπάει τη σιωπή της για την ήττα

Η λαμπερή βραδιά των Όσκαρ έκρυβε στιγμές θριάμβου αλλά και απογοήτευσης, και η Ντέμι Μουρ βρέθηκε στο επίκεντρο αυτής της συναισθηματικής διαδρομής. Η 62χρονη ηθοποιός, που διεκδικούσε το πρώτο της Όσκαρ για την ταινία The Substance, έφτασε κοντά στη μεγάλη νίκη, αλλά τελικά το χρυσό αγαλματίδιο κατέληξε στη Μάικι Μάντισον για την ερμηνεία της στο Anora. Παρά την ήττα, η Μουρ μίλησε δημόσια για την εμπειρία της, επιλέγοντας να δώσει έμφαση στην ευγνωμοσύνη της για τη διαδρομή. Μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram, η Μουρ μοιράστηκε ένα βίντεο από την προετοιμασία της για τη μεγάλη βραδιά, συνοδεύοντάς το με λόγια που αποπνέουν ευγνωμοσύνη και αισιοδοξία. «Καθώς αυτή η περίοδος των βραβείων φτάνει στο τέλος της, είμαι γεμάτη ευγνωμοσύνη για αυτό το ταξίδι» έγραψε, προσθέτοντας πως η εμπειρία αυτή ήταν «η βόλτα της ζωής μου».

