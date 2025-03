Βανς – Βρετανία: Νέο.. “διπλωματικό επεισόδιο”

Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων από Βρετανούς αξιωματούχους, τόσο εν ενεργεία όσο και πρώην, εξαιτίας των δηλώσεών του που εξέφραζαν αντίθεση στην αποστολή ειρηνευτικών δυνάμεων στην Ουκρανία. Η δήλωση του Βανς, που θεωρήθηκε προκλητική από τη Βρετανία, ανέφερε ότι η ανάπτυξη βρετανικών και γαλλικών στρατευμάτων στην Ουκρανία ισοδυναμούσε με την αποστολή “20.000 στρατιωτών από μια τυχαία χώρα που δεν έχει συμμετάσχει σε πόλεμο εδώ και 30 ή 40 χρόνια”. Το σχόλιο αυτό προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις, καθώς θεωρήθηκε προσβλητικό για τη στρατιωτική ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Βανς κατηγορήθηκε ότι παραβλέπει τις θυσίες Βρετανών στρατιωτών στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, κάτι που χαρακτηρίστηκε “βαθιά ασεβές”. Πολλοί Βρετανοί αξιωματούχοι υπενθύμισαν ότι 636 στρατιώτες του Ηνωμένου Βασιλείου έχασαν τη ζωή τους στις δύο αυτές συγκρούσεις, ενώ το Λονδίνο είχε σταθεί στο πλευρό των ΗΠΑ μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Οι δηλώσεις του Αμερικανού αντιπροέδρου προκάλεσαν ανησυχία σχετικά με τις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ. Η Ντάουνινγκ Στριτ αντέδρασε άμεσα, διατυπώνοντας δημόσια στήριξη προς τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ολόκληρη η χώρα αναγνωρίζουν το θάρρος των Βρετανών στρατιωτών, επισημαίνοντας ότι η προσφορά τους συνέβαλε στην παγκόσμια ασφάλεια και στην προάσπιση των εθνικών συμφερόντων της χώρας.

