Τροχαίο με λεωφορείο στη Βολιβία: Δεκάδες νεκροί

Ο αριθμός των θυμάτων από το φρικτό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τη Δευτέρα (3/3) στη Βολιβία συνεχώς αυξάνεται, καθώς νεότερες αναφορές επιβεβαιώνουν πως 31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 22 ακόμη τραυματίστηκαν, κάποιοι εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Η τραγωδία εκτυλίχθηκε όταν λεωφορείο, που εκτελούσε δρομολόγιο από την πόλη Ορούρο, συγκρούστηκε με φορτηγάκι και κατέπεσε σε χαράδρα βάθους 500 μέτρων. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των τοπικών αρχών, το δυστύχημα προκλήθηκε όταν ο οδηγός του φορτηγού πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, οδηγώντας σε μοιραία σύγκρουση. Ο οδηγός του φορτηγού βρίσκεται υπό νοσοκομειακή περίθαλψη και τελεί υπό αστυνομική φρούρηση, σύμφωνα με δηλώσεις του εκπροσώπου της αστυνομίας, Λίμπερτ Τσόκε. Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα και ερευνούν εάν υπήρχε αμέλεια ή κάποιο άλλο αίτιο που οδήγησε στην τραγωδία.

Το λεωφορείο είχε αναχωρήσει από την Ορούρο, όπου το Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκε το διάσημο καρναβάλι της πόλης, μια από τις μεγαλύτερες και πιο λαμπρές γιορτές στη Λατινική Αμερική, που προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Για πολλούς από τους επιβάτες, το ταξίδι αυτό προοριζόταν να είναι μια επιστροφή από ημέρες χαράς και εορτασμού – αντ’ αυτού, κατέληξε σε μια από τις χειρότερες τραγωδίες που συγκλονίζουν τη χώρα. Οι εισαγγελικές αρχές της Βολιβίας έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία και πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών. Όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία, ειδική ομάδα ανακριτών και ιατροδικαστών βρίσκεται στην περιοχή του δυστυχήματος από τις πρώτες πρωινές ώρες, συγκεντρώνοντας στοιχεία για να καθοριστούν τυχόν ποινικές ευθύνες. «Η έρευνα επικεντρώνεται τόσο στις συνθήκες της σύγκρουσης όσο και στην πιθανότητα ύπαρξης παραλείψεων που μπορεί να οδήγησαν στο μοιραίο συμβάν» αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση των αρχών. Η χώρα βρίσκεται σε σοκ, με τις οικογένειες των θυμάτων να θρηνούν τους αγαπημένους τους, ενώ οι αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν σε αυτήν την ανείπωτη τραγωδία.

