Σερβία Βουλή: Xάος, η αντιπολίτευση έριξε καπνογόνα και αυγά

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στη σερβική Βουλή, όταν η συνεδρίαση μετατράπηκε σε πεδίο μάχης με καπνογόνα, τραυματισμούς και έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ των βουλευτών. Η ένταση κορυφώθηκε όταν βουλευτής της αντιπολίτευσης, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ημερήσια διάταξη που υιοθετήθηκε από την πλειοψηφία, πέταξε καπνογόνα, άναψε πυρσούς και εκτόξευσε αυγά προς τους κυβερνητικούς βουλευτές. Η αίθουσα της Βουλής καλύφθηκε από καπνό, καθιστώντας την ατμόσφαιρα αποπνικτική, ωστόσο η πρόεδρος του σώματος, Άνα Μπρνάμπιτς, αρνήθηκε να διακόψει τη συνεδρίαση, δηλώνοντας πως «θα αντισταθεί στην προσπάθεια κατάλυσης της δημοκρατίας».

Η αντιπολίτευση είχε προετοιμαστεί για δυναμική παρέμβαση, αναρτώντας πανό με το σύνθημα «Η Σερβία ξεσηκώνεται για να πέσει το καθεστώς». Από την αρχή της συνεδρίασης, οι βουλευτές της αντιπολίτευσης χρησιμοποιούσαν σφυρίχτρες και ντουντούκες για να εμποδίσουν την ομαλή διεξαγωγή της.

The spring session of the 🇷🇸 Serbian parliament turns into a brawl with flares & smoke bombs thrown around by MPs.

The banner reads “Serbia rises up to bring down the regime”.pic.twitter.com/tugzVcxmbK

