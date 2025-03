Όσκαρ 2025 Τζούλια Φοξ: Η 35χρονη πήγε στο after party σχεδόν γυμνή

Η Τζούλια Φοξ μαγνήτισε τα βλέμματα με την τολμηρή εμφάνισή της στο πάρτι του Vanity Fair, που ακολούθησε την τελετή των Όσκαρ, θυμίζοντας έντονα την αισθητική της Μπιάνκα Σενσόρι. Το 35χρονο μοντέλο επέλεξε ένα ντύσιμο που θύμιζε τη χαρακτηριστική εμφάνιση της Σενσόρι στα βραβεία Grammy, όπου είχε περπατήσει στο κόκκινο χαλί μαζί με τον σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ, τον περασμένο μήνα στο Λος Άντζελες.

Η Φοξ εμφανίστηκε φορώντας ένα εντελώς διάφανο διχτυωτό φόρεμα, αφήνοντας ελάχιστα στη φαντασία. Το εντυπωσιακό σύνολο ολοκληρώθηκε με μακριές καστανές τούφες μαλλιών, οι οποίες ήταν προσεκτικά τοποθετημένες ώστε να καλύπτουν διακριτικά το στήθος της, καθώς και τμήματα των μηρών της, προσδίδοντας μια γοργονέ αισθητική στην παρουσία της.

Julia Fox is stepping out wearing nothing but the hair on her head, literally. #Oscars pic.twitter.com/W6jypIEmge

— E! News (@enews) March 3, 2025