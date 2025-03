Όσκαρ 2025 Ντέμι Μουρ: Η αντίδραση της ηθοποιού όταν έχασε το βραβείο

Η απονομή των Όσκαρ 2025 είχε μια από τις πιο συζητημένες στιγμές της όταν η Ντέμι Μουρ, η οποία θεωρούνταν το μεγάλο φαβορί, δεν κέρδισε το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο «The Substance». Η νίκη κατέληξε στην 25χρονη Μάικι Μάντισον για την ερμηνεία της στο «Anora», αφήνοντας τη Μουρ να αντιμετωπίσει την ήττα της μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας. Η κάμερα κατέγραψε τη στιγμή που η 62χρονη ηθοποιός έσφιξε τα δόντια της κατά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, πριν προχωρήσει σε ένα συγκρατημένο χειροκρότημα προς τη νικήτρια. Σύμφωνα με αναγνώστρια χειλιών, η Μουρ φαίνεται να ψιθυρίζει τη λέξη «ωραία» με τρόπο που υποδηλώνει πως προσπαθούσε να διατηρήσει την ψυχραιμία της. Αντίθετα, η Μάντισον, εμφανώς συγκινημένη, ανέβηκε στη σκηνή δηλώνοντας πως η νίκη της ήταν μια ονειρική στιγμή. «Μεγάλωσα στο Λος Άντζελες, αλλά το Χόλιγουντ έμοιαζε πάντα πολύ μακρινό. Το να βρίσκομαι εδώ είναι απίστευτο», ανέφερε, ενώ δεν παρέλειψε να εξάρει τις ερμηνείες των συνυποψηφίων της.

Mikey Madison’s reaction to her Best Actress Oscar win omg pic.twitter.com/Ea8kM1NRou

Η αρχική αντίδραση της Μουρ σχολιάστηκε έντονα στα κοινωνικά δίκτυα, με χρήστες να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για το αποτέλεσμα. Πολλοί θεώρησαν πως η ηθοποιός «αδικήθηκε», ενώ κάποιοι μίλησαν για ένα από τα μεγαλύτερα «σνομπαρίσματα» στην ιστορία των Όσκαρ.

Η Ντέμι Μουρ είχε διανύσει μια εξαιρετική πορεία στη φετινή σεζόν των βραβείων, κατακτώντας τη Χρυσή Σφαίρα και το Critics’ Choice Award, γεγονός που την είχε καταστήσει το φαβορί. Από την άλλη, η Μάντισον είχε ξεχωρίσει με νίκες στα BAFTA και στα Film Independent Spirit Awards, γεγονός που υποδήλωνε πως η κούρσα ήταν πιο αμφίρροπη από ό,τι φαινόταν. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, η βραδιά αυτή θα μείνει αξέχαστη, όχι μόνο για τους νικητές, αλλά και για τις αντιδράσεις που ακολούθησαν.

Truly happy for Mikey Madison but Demi Moore was ROBBED. #Oscars pic.twitter.com/a49YYqZ7ye

— Mellanie (@ThatBrashBlonde) March 3, 2025