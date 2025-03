Όσκαρ 2025 Ντάριλ Χάνα: Έστειλε μήνυμα και αποθεώθηκε

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η παρέμβαση της Ντάριλ Χάνα κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των Όσκαρ, όταν η 64χρονη ηθοποιός πήρε θέση υπέρ της Ουκρανίας από τη σκηνή της διοργάνωσης.

Αναλαμβάνοντας την παρουσίαση του βραβείου Καλύτερου Μοντάζ, η Χάνα ύψωσε τα δάχτυλά της σχηματίζοντας το σήμα της νίκης και φώναξε «Slava Ukraini» (Δόξα στην Ουκρανία). Η κίνησή της προκάλεσε ενθουσιασμό στο κοινό, με το Dolby Theatre να γεμίζει από χειροκροτήματα.

“Slava Ukraini” – Daryl Hannah shows support for Ukraine at the 2025 #Oscars pic.twitter.com/p811M79d2Z

— The Hollywood Reporter (@THR) March 3, 2025