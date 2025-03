Όσκαρ 2025 νικητές: Όσα είδαμε στη λαμπερή βραδιά

Η 97η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ πραγματοποιήθηκε στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες, σηματοδοτώντας μια βραδιά γεμάτη λάμψη και αναγνώριση των κορυφαίων κινηματογραφικών επιτευγμάτων της χρονιάς. Για πρώτη φορά, ο διάσημος κωμικός και βραβευμένος με Emmy, Κόναν Ο’ Μπράιεν, ανέλαβε την παρουσίαση της τελετής, φέρνοντας μια φρέσκια, σαρκαστική πινελιά στο θεσμό, διαδεχόμενος τον Τζίμι Κίμελ.

Παρά τις 13 υποψηφιότητες και τον τίτλο του φαβορί, το «Emilia Pérez» περιορίστηκε σε δύο βραβεία, καθώς η πρωταγωνίστριά του, Κάρλα Σοφία Γκασκόν, προκάλεσε αντιδράσεις με τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις της. Αντίθετα, το «Anora» κατέκτησε πέντε Όσκαρ, ανάμεσά τους Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Πρωτότυπου Σεναρίου και Μοντάζ, επισφραγίζοντας την κυριαρχία του. Ο Άντριεν Μπρόντι σημείωσε μια ακόμη καλλιτεχνική κορύφωση, κατακτώντας το δεύτερο Όσκαρ της καριέρας του για την ερμηνεία του στο «The Brutalist». Στην ομιλία του, αναφέρθηκε στην αβεβαιότητα της ηθοποιίας, ευχαρίστησε τους συνεργάτες του και τόνισε τη σημασία της καταπολέμησης των διακρίσεων και του μίσους.

