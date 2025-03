Όσκαρ 2025: Άντριεν Μπρόντι και Χάλι Μπέρι «αναβίωσαν» το θρυλικό φιλί

Μια από τις πιο θρυλικές στιγμές στην ιστορία των Όσκαρ αναβίωσε στη φετινή τελετή, όταν η Χάλι Μπέρι και ο Άντριεν Μπρόντι ξαναζωντάνεψαν το εμβληματικό τους φιλί, 22 χρόνια μετά το αρχικό γεγονός. Η στιγμή αυτή επανέφερε στη μνήμη των θαυμαστών τη βραδιά του 2003, όταν ο Μπρόντι, ενθουσιασμένος για τη νίκη του, φίλησε την Μπέρι πάνω στη σκηνή, αιφνιδιάζοντάς τη και δημιουργώντας μια από τις πιο συζητημένες εικόνες στην ιστορία των βραβείων.

Φέτος, η Μπέρι, ως παρουσιάστρια της τελετής, εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία να ανταποδώσει την κίνηση. Καθώς ο Μπρόντι ανέβηκε για να παραλάβει το δεύτερο Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου της καριέρας του, η ηθοποιός τον πλησίασε και του χάρισε ένα παθιασμένο φιλί, ανατρέποντας τα δεδομένα. “Ήταν μια ανεπανάληπτη βραδιά για εκείνον, αλλά και για μένα. Ήθελα να επιστρέψω την κίνηση αυτή, κάνοντας τη στιγμή ακόμα πιο ξεχωριστή”, δήλωσε η Μπέρι στο Variety, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της στο κόκκινο χαλί.

Halle Berry walked up to Adrien Brody on the Oscars red carpet and kissed him, 22 years after their iconic Academy Award moment.

“That was one hell of a night for him, and for me as well. To be a part of his moment… tonight I had to pay him back,” Berry told Variety. “I’ve seen… pic.twitter.com/be7flhckjd

— Variety (@Variety) March 3, 2025