Knocking on Heavens Door: Η ιστορία πίσω από το τραγούδι

“Knockin’ on Heaven’s Door”. Ένα τραγούδι του Μπομπ Ντίλαν, που κυκλοφόρησε το 1973 στον δωδέκατο στούντιο δίσκο του, ο οποίος ήταν και το πρώτο του σάουντρακ για την ταινία Pat Garrett and Billy the Kid, που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά με το άλμπουμ. Ο Ρούντι Γουρλίτζερ, σεναριογράφος της ταινίας και γνωστός του Ντίλαν, του ζήτησε να συνεισφέρει μερικά τραγούδια για το φιλμ. Ο Ντίλαν έγραψε τους στίχους του τραγουδιού από την οπτική ενός ετοιμοθάνατου σερίφη που ζει τις τελευταίες του στιγμές. Αργότερα, αφού ερμήνευσε το τραγούδι Billy για τον σκηνοθέτη της ταινίας, έλαβε και έναν μικρό ρόλο στο έργο, όπου εμφανίζεται ως ο χαρακτήρας Alias. Η οικογένειά του μετακόμισε στο Ντουράνγκο του Μεξικού το 1972, όπου γίνονταν τα γυρίσματα.

Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε τον Ιανουάριο του 1973 στα CBS Discos Studios στην Πόλη του Μεξικού. Την πρώτη μέρα της ηχογράφησης, καταγράφηκαν τραγούδια όπως τα Billy, Under Turkey, Billy Surrenders, Goodbye Holly και Pecos Blues. Τον επόμενο μήνα, ηχογραφήθηκαν και άλλα κομμάτια, μεταξύ των οποίων και το Knockin’ on Heaven’s Door. Δεδομένου ότι όλα τα τραγούδια του Μπομπ Ντίλαν προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα στο YouTube, είναι δυνατόν να παρακολουθήσει κανείς μόνο τη σκηνή της ταινίας όπου ακούγεται το κομμάτι στο παρασκήνιο.

Αμέτρητες διασκευές

Το τραγούδι γνώρισε πολλές διασκευές από διάσημους καλλιτέχνες, με τις πιο γνωστές να είναι αυτές του Έρικ Κλάπτον και των Guns N’ Roses. Ο Έρικ Κλάπτον ηχογράφησε και κυκλοφόρησε τη διασκευή του το 1975, σε μια ενορχήστρωση με στοιχεία ρέγκε, ενώ η εκδοχή των Guns N’ Roses ήταν σε στυλ hard rock και κυκλοφόρησε το 1991 στο τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους, Use Your Illusion II. Το κομμάτι είναι το 1ο στην λίστα των σημαντικότερων τραγουδιών γουέστερν.

Οι 1730 κιθαρίστες

Είναι τόσο επική και δωρική η απόδοση του αρχικού τραγουδιού, όσο και η έμπνευση του ανθρώπου που πεθαίνει και αισθάνεται ότι «χτυπά την πόρτα του ουρανού», που το 2007, συγκεντρώθηκαν 1730 κιθαρίστες στο Shihlong της Ινδίας για να το αποδώσουν τιμητικά, για 5 λεπτά. Το αποτέλεσμα είναι ανατριχιαστικό.

Guns and Roses

Η θρυλική διασκευή έγινε το 1991, στον δίσκο τους Use Your Illusion II, ήταν όμως επίσης ανατριχιαστική και η ερμηνεία τους στην συναυλία – αφιέρωμα στον Freddie Mercury, λίγο μετά τον θάνατό του, μπροστά σε 72.000 θεατές, στο Wembley.