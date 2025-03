Άντριεν Μπρόντι τσίχλα: Η κίνηση στα Όσκαρ που προκάλεσε αντιδράσεις

Αντιδράσεις προκάλεσε η κίνηση του Άντριεν Μπρόντι πριν ανέβει στη σκηνή του Dolby Theater στο Λος Άντζελες, για να παραλάβει το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου στην τελετή απονομής των βραβείων. Ο 51χρονος ηθοποιός, που βραβεύτηκε για την ερμηνεία του στην ταινία «The Brutalist», φάνηκε ιδιαίτερα συγκινημένος ακούγοντας το όνομά του ως νικητή, ανάμεσα στους υποψήφιους Τίμοθι Σαλαμέ, Κόλμαν Ντομίνγκο, Σεμπάστιαν Σταν και Ρέιφ Φάινς.

Ωστόσο, την ώρα που προχωρούσε προς τη σκηνή, θυμήθηκε ότι μασούσε μια τσίχλα και έπρεπε να τη βγάλει πριν από την ευχαριστήρια ομιλία του. Τότε, στράφηκε προς τη σύντροφό του, Τζορτζίνα Τσάπμαν, και της πέταξε την τσίχλα, με εκείνη να την πιάνει με επιδεξιότητα. Η κίνησή του αυτή προκάλεσε αμηχανία στο κοινό και πυροδότησε αντιδράσεις στα social media.

Στην ευχαριστήρια ομιλία του, ο Μπρόντι δήλωσε: «Το να κερδίζεις ένα τέτοιο βραβείο είναι ένας προορισμός, αλλά και μια ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα. Ελπίζω τα επόμενα 20 χρόνια να αποδείξω ότι αξίζω ρόλους με σημασία, βαρύτητα και αντίκτυπο». Επίσης, ευχαρίστησε την Τζορτζίνα Τσάπμαν και τα δύο παιδιά της από τον γάμο της με τον Χάρβεϊ Γουάινστιν, λέγοντας: «Ξέρω ότι ήταν ένα συναισθηματικό τρενάκι. Σε ευχαριστώ που με δέχτηκες στη ζωή σου».

🍿 Adrien Brody throws gum to his girlfriend Georgina Chapman as he wins the Oscar for best actor#Oscars pic.twitter.com/fUZyPH9ZAm

