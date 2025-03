Τραμπ – Ζελένσκι: Για «κατασκευασμένη κλιμάκωση» κάνει λόγο ο Μερτς

Ο Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε ως «κατασκευασμένη κλιμάκωση» τη δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

«Δεν πρόκειται για μια αυθόρμητη αντίδραση στις παρεμβάσεις του Ζελένσκι, αλλά σαφώς για μια σκηνοθετημένη κλιμάκωση κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης στο Οβάλ Γραφείο», δήλωσε ο Μερτς, που αναμένεται να αναλάβει την καγκελαρία της Γερμανίας, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Αμβούργο.

Watching Trump and Vance gang up and bully Zelensky, I have never been so disgusted and ashamed to be an American in my life. 😡😡😡👇 pic.twitter.com/EjwPkTPAfW

— Bill Madden (@maddenifico) February 28, 2025