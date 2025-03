Ο άνδρας με το «χρυσό χέρι»: Πέθανε ο Αυστραλός που έσωσε πάνω από 2,4 εκατομμύρια μωρά

Ένας άνθρωπος του οποίου η γενναιοδωρία ξεπέρασε τα όρια της ζωής του, ο Τζέιμς Χάρισον, έφυγε από τον κόσμο αφήνοντας πίσω του μια ανεκτίμητη κληρονομιά. Ο Αυστραλός αιμοδότης, γνωστός ως «ο άνθρωπος με το χρυσό χέρι», αφιέρωσε δεκαετίες στη σωτηρία αμέτρητων ζωών, χαρίζοντας ελπίδα σε εκατομμύρια οικογένειες. Ο Χάρισον απεβίωσε στις 17 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 88 ετών, σε οίκο ευγηρίας στη Νέα Νότια Ουαλία, αφήνοντας πίσω του μια συγκλονιστική ιστορία ανιδιοτελούς προσφοράς. Η ζωή του άλλαξε όταν, στα 14 του χρόνια, χρειάστηκε επείγουσα μετάγγιση αίματος για να επιβιώσει από μια σοβαρή εγχείρηση. Τότε γεννήθηκε μέσα του η απόφαση να ανταποδώσει αυτή τη σωτήρια πράξη μόλις ενηλικιωθεί. Παρά τον φόβο του για τις βελόνες, κράτησε την υπόσχεσή του και άρχισε να δίνει αίμα, χωρίς να γνωρίζει ότι το δικό του αίμα έκρυβε κάτι μοναδικό.

Λίγα χρόνια αργότερα, οι γιατροί ανακάλυψαν ότι το αίμα του περιείχε ένα σπάνιο αντίσωμα, το Anti-D, ικανό να προστατεύσει τις εγκύους και τα αγέννητα μωρά τους από μια σοβαρή, συχνά θανατηφόρα πάθηση, την αιμολυτική νόσο του εμβρύου και του νεογνού (HDFN). Ο Χάρισον, χωρίς δεύτερη σκέψη, αφιέρωσε τη ζωή του στην αιμοδοσία, δωρίζοντας πλάσμα σχεδόν κάθε εβδομάδα για περισσότερα από 60 χρόνια.

Η αφοσίωσή του είχε ασύλληπτο αντίκτυπο: εκτιμάται ότι περισσότερα από 2 εκατομμύρια βρέφη σώθηκαν χάρη στα αντισώματα που παρείχε. Το 2005, κατέκτησε το παγκόσμιο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη ποσότητα πλάσματος που έχει δωρίσει ποτέ ένας άνθρωπος, τίτλο που διατήρησε μέχρι το 2022. Η κόρη του, Τρέισι Μελοουσίπ, μίλησε για την υπερηφάνεια του πατέρα της και την ταπεινότητά του: «Ποτέ δεν το έκανε για αναγνώριση. Έλεγε πάντα ότι δεν πονάει και ότι η ζωή που σώζεις μπορεί να είναι η δική σου».

