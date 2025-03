Γερμανία, επίθεση με αυτοκίνητο: Γερμανός ο δράστης που έπεσε στο πλήθος

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος στο κέντρο του Μάνχαϊμ, στη νοτιοδυτική Γερμανία. Ενώ οι αρχές αρχικά ανέφεραν τον θάνατο ενός ατόμου, τα τοπικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για δύο νεκρούς. Ο αριθμός των τραυματιών εκτιμάται σε περισσότερους από δέκα, με την εφημερίδα BILD να αναφέρει 25 τραυματίες. Μεταξύ αυτών, δύο ενήλικες και ένα παιδί δέχονται εντατική ιατρική περίθαλψη σε νοσοκομείο της πόλης, ενώ μια γυναίκα υπέστη σοβαρό τραυματισμό, με αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του ενός κάτω άκρου της.

Λόγω του μεγάλου αριθμού των τραυματιών, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Μάνχαϊμ αναγκάστηκε να δημιουργήσει μια μονάδα έκτακτης ανάγκης σε χώρο καφετέριας, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες περίθαλψης.

Ο δράστης του περιστατικού έχει συλληφθεί και νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα. Ο υπουργός Εσωτερικών του κρατιδίου της Βάδης-Βυρτεμβέργης, Τόμας Στρομπλ, επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για έναν 40χρονο Γερμανό. Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, ο άνδρας φέρεται να πάσχει από ψυχική ασθένεια. Οι αρχές απέκλεισαν το ενδεχόμενο να υπάρχουν συνεργοί.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια εορταστικών εκδηλώσεων για το καρναβάλι, με την επίθεση να λαμβάνει χώρα στην Paradeplatz, κεντρική πλατεία του Μάνχαϊμ, γύρω στις 12 το μεσημέρι τοπική ώρα (1 μ.μ. ώρα Ελλάδας). Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Mannheim24, ο οδηγός ενός μαύρου SUV κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα προς το συγκεντρωμένο πλήθος, κοντά στην υπαίθρια αγορά του καρναβαλιού.

