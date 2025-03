Γερμανία αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος: Αναφορές για τουλάχιστον έναν νεκρό

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιείται στο Μάνχαϊμ της Γερμανίας, μετά από αναφορές ότι αυτοκίνητο έπεσε σκόπιμα με υψηλή ταχύτητα πάνω σε πλήθος ανθρώπων. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ τουλάχιστον 25 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 25 σοβαρά. Η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση επικεντρώνεται στην περιοχή γύρω από το Wasserturm/Plankenkopf, με τις δυνάμεις ασφαλείας και τα σωστικά συνεργεία να βρίσκονται ήδη στο σημείο. Παράλληλα, προειδοποιεί για πιθανά κυκλοφοριακά προβλήματα στο κέντρο της πόλης, καλώντας τους κατοίκους να αποφύγουν την περιοχή. Η Bild, επικαλούμενη τον ιστότοπο Mannheim24, αναφέρει ότι ένα μαύρο SUV έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς, ενώ ισχυρή παρουσία υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης καταγράφεται στο σημείο.

Παραμένει αδιευκρίνιστο εάν πρόκειται για τροχαίο ατύχημα ή σκόπιμη επίθεση. Δημοσιογράφος του πρακτορείου dpa ανέφερε ότι ένα άτομο βρίσκεται καλυμμένο με μουσαμά, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν είναι νεκρό ή σοβαρά τραυματισμένο. Σύμφωνα με την Bild, ο οδηγός του οχήματος έχει συλληφθεί. Αστυνομικοί με οπλισμό πραγματοποιούν ελέγχους σε όλους τους δρόμους και τις γέφυρες που οδηγούν εκτός πόλης, ενώ ελικόπτερο της γερμανικής αστυνομίας επιτηρεί την περιοχή. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν χαοτικές σκηνές, με πολλούς ανθρώπους να κείτονται στο έδαφος. Σύμφωνα με το Reuters, δύο άτομα ανέκτησαν τις αισθήσεις τους μετά το περιστατικό.

🇩🇪 In Mannheim, Germany, police have cordoned off the city center. Multiple people are injured. The driver has been arrested. The background of the incident is still unclear. pic.twitter.com/kY5h1zxUaV

