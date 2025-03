Ολυμπιακός, League Phase Champions League: Πρόσω ολοταχώς για την απευθείας συμμετοχή

Ο Ολυμπιακός οδεύει ολοταχώς προς την απευθείας συμμετοχή του στη League Phase του Champions League, εφόσον κατακτήσει το πρωτάθλημα της Super League 1. Η νίκη του Ολυμπιακού στη Νέα Φιλαδέλφεια επί της ΑΕΚ τον καθιστά το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο, καθώς πλέον βρίσκεται στο +5 από την Ένωση, με μία αγωνιστική να απομένει για την κανονική διάρκεια και έξι αγωνιστικές στα playoffs. Οι Πειραιώτες είναι κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, και αν αυτό συμβεί, έχουν ισχυρές πιθανότητες να εξασφαλίσουν απευθείας θέση στη League Phase του Champions League. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι η ομάδα με τη μεγαλύτερη βαθμολογία από τις χώρες που δεν έχουν εγγυημένη παρουσία στη διοργάνωση.

Big weekend in the race for direct UCL entry.

Dinamo 🇭🇷 wasted another opportunity to cut the deficit to 1st place, but couldn’t beat Hajduk at home. Remained at -7 pts from 1st place.

Olympiacos 🇬🇷 won the huge match vs AEK away and increased the lead to +5 pts!

They… pic.twitter.com/zJ19wgYRd0

March 3, 2025