Σύνοδος Λονδίνο: «Πρέπει να επανεξοπλίσουμε επειγόντως την Ευρώπη»

Ολοκληρώθηκε στο Λάνκαστερ Χάους η σύνοδος του Λονδίνου για την Ουκρανία, όπου 15 ηγέτες συζήτησαν για τις νέες εγγυήσεις ασφαλείας της Ευρώπης και την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας. Η ανησυχία για πιθανή απεμπλοκή των ΗΠΑ από τη σύγκρουση, μετά τη συνάντηση Βολοντίμιρ Ζελένσκι – Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, κυριάρχησε στις συζητήσεις. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ηγήθηκε της συνόδου και τόνισε την ανάγκη της Ευρώπης να εντείνει τις αμυντικές της προσπάθειες τόσο για την ειρήνη στην Ουκρανία όσο και για τη σταθερότητα στην ήπειρο. Αναμένονται επίσημες δηλώσεις του μέσω συνέντευξης Τύπου.

Απευθυνόμενος στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Κιρ Στάρμερ τόνισε: «Ελπίζω να ξέρετε ότι όλοι όσοι είμαστε εδώ, είμαστε στο πλευρό σας και στο πλευρό του ουκρανικού λαού για όσο χρειαστεί». Παράλληλα, προέτρεψε τους Ευρωπαίους ηγέτες να ενισχύσουν την αμυντική τους συνεργασία, υπογραμμίζοντας ότι η σταθερότητα της Ουκρανίας είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι εργάζεται πάνω σε ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο θα παρουσιαστεί στις ΗΠΑ με στόχο την κοινή προώθησή του. «Συμφωνήσαμε ότι μια ομάδα από εμάς θα εργαστεί στενά με την Ουκρανία πάνω σε ένα σχέδιο ειρήνευσης και στη συνέχεια θα το παρουσιάσουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε, επισημαίνοντας πως παρά τις όποιες δηλώσεις περί ειρήνης από τη Ρωσία, η επιθετικότητα της Μόσχας συνεχίζεται.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η Ουκρανία χρειάζεται ολοκληρωμένες εγγυήσεις ασφαλείας, ενώ τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει τις αμυντικές της επενδύσεις. «Η Επιτροπή θα προτείνει ένα σχέδιο επανεξοπλισμού στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 6 Μαρτίου, καθώς πρέπει να εντείνουμε μαζικά τις προσπάθειές μας», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η προετοιμασία για ενδεχόμενες απειλές είναι κρίσιμη.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς, τόνισε μέσω ανάρτησής του: «Μαζί, ως φίλοι και σύμμαχοι, για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία και για την ασφάλεια της Ευρώπης». Η Γερμανία συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους βασικούς υποστηρικτές της Ουκρανίας, τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, επανέλαβε την προσφορά της Άγκυρας να φιλοξενήσει ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Παρά τις δηλώσεις αυτές, η Τουρκία δεν έχει λάβει ξεκάθαρη θέση και, σύμφωνα με το BBC, οι αποφάσεις της θα εξαρτηθούν από τις εξελίξεις.

Ο Ουκρανός πρόεδρος συναντήθηκε με την Ιταλίδα πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι, υπογραμμίζοντας ότι η Ουκρανία χρειάζεται ειρήνη με αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας. «Κανείς δεν ενδιαφέρεται για τη συνέχιση του πολέμου, εκτός από τον Πούτιν. Είναι κρίσιμο να διατηρήσουμε την ενότητα και να ενισχύσουμε τις συμμαχίες μας», δήλωσε.

