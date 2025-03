ΑΕΚ – ΠΑΟΚ επεισόδια στην Εθνική Οδό: Δείτε βίντεο

Βίντεο από τα εξαιρετικά σοβαρά επεισόδια μεταξύ των φιλάθλων της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ την Κυριακή αναρτήθηκε στο X, καταγράφοντας σκηνές μεγάλης έντασης και βίας.

Η σύγκρουση των οπαδών των δύο ομάδων εκτυλίχθηκε σε χώρο στάθμευσης ενός καταστήματος εστίασης στην Εθνική Οδό, στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου. Οι συμπλοκές προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές, τόσο σε ιδιωτικές περιουσίες όσο και σε ένα από τα λεωφορεία που μετέφερε φιλάθλους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον δύο άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για συλλήψεις. Η αστυνομία επενέβη μετά την κλιμάκωση της έντασης, προσπαθώντας να διαλύσει τα πλήθη και να αποτρέψει περαιτέρω συγκρούσεις.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες ξέσπασε η βία, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για το αν πρόκειται για οργανωμένη επίθεση ή αυθόρμητη σύγκρουση μεταξύ των δύο πλευρών. Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε συλλήψεις τις επόμενες ώρες.

02.03.2025🇬🇷Streetfight PAOK – AEK, 2 PAOK busses were going to Athens for futsal game and stopped at a restaurant. AEK fans for the derby vs Olympiacos and stopped to the same parking without knowing that PAOK fans were there. PAOK fans understood that they were aek fans and… pic.twitter.com/6nvK9KiJp8

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) March 2, 2025