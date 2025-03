Τζούλια Ρόμπερτς: Τιμήθηκε με βραβείο Cesar για την προσφορά της στον κινηματογράφο

Το βράδυ της Παρασκευής 28 Φεβρουαρίου, το ιστορικό Olympia Theater στο Παρίσι φιλοξένησε τη λαμπερή τελετή απονομής των βραβείων César, συγκεντρώνοντας κορυφαίες προσωπικότητες του γαλλικού και διεθνούς κινηματογράφου. Η φετινή εκδήλωση είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς σηματοδότησε την 50ή επέτειο από την πρώτη απονομή των σημαντικότερων κινηματογραφικών βραβείων της Γαλλίας. Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς ήταν η απονομή του τιμητικού βραβείου César στην Τζούλια Ρόμπερτς, ως αναγνώριση της τριαντάχρονης πορείας της στη μεγάλη οθόνη. Η βράβευση αυτή τιμά όχι μόνο το ταλέντο της αλλά και το ήθος και την ακεραιότητα που έχει επιδείξει καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας της.

Το βραβείο παρουσίασε ο Κλάιβ Όουεν, συμπρωταγωνιστής της στις ταινίες Closer και Duplicity, ο οποίος εξήρε το υποκριτικό της εύρος και τη συνεισφορά της στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Καθώς η Χολιγουντιανή σταρ ανέβηκε στη σκηνή, το κοινό την υποδέχθηκε με παρατεταμένο χειροκρότημα, αποδεικνύοντας τον σεβασμό και την αγάπη των συναδέλφων και θαυμαστών της. Στην ομιλία της, η Ρόμπερτς άνοιξε με ένα θερμό «ευχαριστώ» στη Γαλλίδα ηθοποιό Catherine Deneuve, η οποία προήδρευσε στα φετινά βραβεία. «Η Catherine Deneuve γεννήθηκε και έκανε τον κόσμο του κινηματογράφου ένα καλύτερο μέρος», ανέφερε με θαυμασμό.

Στη συνέχεια, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη δυνατότητα να ακολουθήσει το πάθος της για την υποκριτική, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην οικογένειά της, τα παιδιά και τον σύζυγό της, ευχαριστώντας τους για την αδιάκοπη υποστήριξή τους. Με το γνωστό της χιούμορ, αποκάλυψε ότι η κόρη της την είχε προτρέψει να γράψει μια ομιλία, ωστόσο εκείνη την ξέχασε στο ξενοδοχείο. «Έγραψα μία, αλλά την άφησα στο δωμάτιο μου», είπε χαριτολογώντας. Έκλεισε την ομιλία της με μια αναφορά στο παιδικό τραγούδι Row, Row, Row Your Boat, λέγοντας: «Με χαρά, χαρούμενα, χαρούμενα. Η ζωή δεν είναι παρά ένα όνειρο. Ευχαριστώ». Με εμβληματικούς ρόλους σε ταινίες όπως Pretty Woman, Erin Brockovich και Eat Pray Love, η Τζούλια Ρόμπερτς έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της στην ιστορία του κινηματογράφου, κατακτώντας μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές του κοινού και των συναδέλφων της.

Julia Roberts is met with a standing ovation as she receives a Cesar d’Honneur at the #Cesar2025 pic.twitter.com/cZkvMnSMMD

— Film Updates (@FilmUpdates) February 28, 2025