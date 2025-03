Μπλέικ Λάιβλι – Μπαλντόνι: Δεν έγινε δεκτό από το δικαστήριο το αίτημά της να αποκτήσει πρόσβαση στο τηλεφωνικό απόρρητο

Σε μια νέα εξέλιξη στη δικαστική διαμάχη μεταξύ της Μπλέικ Λάιβλι και του Τζάστιν Μπαλντόνι, δικαστής αποφάσισε ότι η ηθοποιός δεν μπορεί να αποκτήσει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα τηλεφωνικά μηνύματα του Μπαλντόνι. Το δικαστήριο έκανε εν μέρει δεκτό το αίτημα της 37χρονης ηθοποιού, επιτρέποντας την πρόσβαση σε επιλεγμένα αρχεία επικοινωνίας, αλλά όχι σε δεδομένα που εκτείνονται σε διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών, κρίνοντάς το «υπερβολικά παρεμβατικό». Ο δικηγόρος του Μπαλντόνι, Μπράιαν Φρίντμαν, χαρακτήρισε την απόφαση νίκη για τον πελάτη του, δηλώνοντας ότι το δικαστήριο ανέκοψε τις προσπάθειες της Λάιβλι να παραβιάσει την ιδιωτικότητα του σκηνοθέτη. «Πρόκειται για απέλπιδα προσπάθεια να στηριχθούν αβάσιμοι ισχυρισμοί, αφού πρώτα κατέστρεψαν τη φήμη των πελατών μας μέσω των New York Times» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η νομική ομάδα της Μπλέικ Λάιβλι αντέδρασε άμεσα, αφήνοντας αιχμές για έλλειψη διαφάνειας από την πλευρά του Μπαλντόνι. «Τι ακριβώς κρύβει ο κύριος Φρίντμαν;» αναρωτήθηκε εκπρόσωπος της ηθοποιού, προσθέτοντας πως η απόφαση του δικαστηρίου δεν κλείνει την υπόθεση. «Σήμερα θα υποβάλουμε νέα, πιο συγκεκριμένα αιτήματα για τα αρχεία επικοινωνίας που αναζητούμε».

Η υπόθεση ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024, όταν η Μπλέικ Λάιβλι μήνυσε τον συμπρωταγωνιστή και σκηνοθέτη της στην ταινία It Ends With Us, κατηγορώντας τον για σεξουαλική παρενόχληση στα γυρίσματα. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Μπαλντόνι και η ομάδα του ενορχήστρωσαν εκστρατεία σπίλωσης εναντίον της. Από την πλευρά του, ο Τζάστιν Μπαλντόνι αρνήθηκε τις κατηγορίες και απάντησε με μήνυση, διεκδικώντας 400 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση. Η μήνυσή του στρέφεται όχι μόνο κατά της Λάιβλι, αλλά και κατά του συζύγου της, Ράιαν Ρέινολντς, και της υπεύθυνης δημοσίων σχέσεών της, Λέσλι Σλόαν. Η Σλόαν έχει ήδη καταθέσει αίτημα να αφαιρεθεί το όνομά της από τη δίκη.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι η Μπλέικ Λάιβλι προσέλαβε τον ειδικό διαχείρισης κρίσεων Νικ Σαπίρο, πρώην υπάλληλο της CIA, για να ενισχύσει την επικοινωνιακή της στρατηγική. «Η νομική ομάδα της κυρίας Λάιβλι συνεργάζεται με τον κ. Σαπίρο για τη χάραξη στρατηγικής επικοινωνίας στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δίκης», επιβεβαίωσε η εκπρόσωπός της στο Us Weekly. Η πιθανότητα εξωδικαστικού διακανονισμού έχει απορριφθεί και από τις δύο πλευρές, και η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί τον Μάρτιο του 2026, στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης.

