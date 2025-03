Γεραπετρίτης – Ρούμπιο: Στο επίκεντρο η ελληνοαμερικανική συνεργασία

Λίγες ώρες μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον συνάντηση μεταξύ του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, και του Αμερικανού ομολόγου του, Μάρκο Ρούμπιο. Η συνάντηση ήρθε σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας για την πορεία του Ουκρανικού ζητήματος και τον πιθανό αντίκτυπο της αμερικανικής πολιτικής στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Η Ελλάδα, η οποία έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μεταφορά στρατιωτικού υλικού μέσω της Αλεξανδρούπολης, συνεχίζει να στηρίζει τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες στο θέμα της Ουκρανίας, ενώ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην Ουάσιγκτον. Το βασικό ερώτημα που απασχολεί την ελληνική διπλωματία είναι κατά πόσο η νέα αμερικανική στάση θα επηρεάσει τις στρατηγικές συνεργασίες της χώρας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ευρώπη παραμένει προσηλωμένη σε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση για την Ουκρανία, υπογραμμίζοντας πως, παρά τις όποιες εντάσεις, η αμυντική ενίσχυση της Ε.Ε. αποτελεί αναγκαιότητα. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει καθοριστική για τις μελλοντικές εξελίξεις.

Οι δύο υπουργοί επαναβεβαίωσαν την ισχυρή στρατηγική σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ και συζήτησαν τρόπους εμβάθυνσης της συνεργασίας σε διάφορους τομείς. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην οικονομία, την ενέργεια, το εμπόριο και τον τουρισμό, με τον Έλληνα Υπουργό να επισημαίνει ότι η ελληνική Διασπορά συνεχίζει να λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των δύο λαών. Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ χαρακτήρισε την Ελλάδα αξιόπιστο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, ενώ οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία στον αμυντικό τομέα. Παράλληλα, συζητήθηκε η σημασία της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και η συμβολή της στη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών στην περιοχή.

🇺🇸🇬🇷 U.S. Secretary of State Marco Rubio meets with Greek Foreign Minister Giorgos Gerapetritis at the Department of State. pic.twitter.com/voLVvoixOU

Η συνάντηση επεκτάθηκε και σε ζητήματα που αφορούν τις διατλαντικές σχέσεις και τη γεωπολιτική σταθερότητα. Συζητήθηκε ο ρόλος της Ελλάδας στη Μέση Ανατολή και η ισχυρή της σχέση τόσο με το Ισραήλ όσο και με τον αραβικό κόσμο, γεγονός που την καθιστά αξιόπιστο συνομιλητή σε περιφερειακά ζητήματα. Έμφαση δόθηκε επίσης στη συνεργασία της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, με τις δύο πλευρές να δεσμεύονται για στενότερη συνεργασία στο πλαίσιο του Οργανισμού. Επιπλέον, εξετάστηκαν προοπτικές συνεργασίας σε τομείς όπως η μετανάστευση και η τεχνητή νοημοσύνη. Στο τέλος της συνάντησης, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προσβλέπει σε περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας με την αμερικανική κυβέρνηση, τόσο για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων όσο και για την προώθηση της σταθερότητας και της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή.

In my meeting with Greek Foreign Minister Gerapetritis today, we discussed what we can accomplish together as partners, NATO Allies, and during Greece’s term at the UNSC. We also discussed Greece’s security and energy leadership in the Eastern Mediterranean and prospects for… pic.twitter.com/rZgMMMh3La

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) March 1, 2025