Ζελένσκι Βρετανία: Θα σταθούμε δίπλα σας, είπε ο Στάρμερ

Μετά την επεισοδιακή επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε σήμερα στο Λονδίνο, όπου είχε κρίσιμες συνομιλίες με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στην Ντάουνινγκ Στριτ. Η επίσκεψη πραγματοποιείται ενόψει της Συνόδου Κορυφής των Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας, που θα διεξαχθεί αύριο, Κυριακή, στη βρετανική πρωτεύουσα. Κατά την άφιξή του, ο Ζελένσκι βρέθηκε στο επίκεντρο των βρετανικών μέσων ενημέρωσης, δεχόμενος πλήθος ερωτήσεων για τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και τις τεταμένες σχέσεις με τις ΗΠΑ, τις οποίες απέφυγε να σχολιάσει.

BREAKING: Volodymyr Zelenskyy has arrived at Downing Street for a meeting with Keir Starmer.

Ο Κιρ Στάρμερ υποδέχθηκε τον Ουκρανό ηγέτη με θερμή αγκαλιά, υπογραμμίζοντας την ακλόνητη υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου προς την Ουκρανία. «Έχετε την πλήρη στήριξη της Βρετανίας και θα σταθούμε στο πλευρό σας για όσο χρειαστεί», τόνισε ο Βρετανός πρωθυπουργός, με τον Ζελένσκι να εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς τη Βρετανία, απαντώντας: «Υπολογίζουμε στη στήριξή σας».

Μιλώντας μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, ο Στάρμερ επεσήμανε: «Ελπίζω να ακούσατε τις επευφημίες έξω. Αυτοί είναι Βρετανοί πολίτες που ήρθαν να δείξουν την αλληλεγγύη τους προς εσάς και την Ουκρανία. Η απόφασή μας να σταθούμε στο πλευρό σας είναι αδιαπραγμάτευτη. Αγωνιζόμαστε για μια διαρκή ειρήνη, βασισμένη στην εδαφική ακεραιότητα και την ασφάλεια της Ουκρανίας – κάτι κρίσιμο για την Ουκρανία, την Ευρώπη και τη Βρετανία». Ο Ζελένσκι, εμφανώς συγκινημένος, ευχαρίστησε τον Βρετανό πρωθυπουργό και τον βρετανικό λαό για την αδιάκοπη υποστήριξη από την έναρξη του πολέμου.

The Ukrainian President appeared touched as Starmer pointed out cheers from the crowds gathered outside as the president’s motorcade approached Downing Street.

Latest: https://t.co/2cdVwgzEGC pic.twitter.com/wZQZ0X6JKh

— Sky News (@SkyNews) March 1, 2025