Ζελένσκι – Τραμπ: Τον ευχαριστώ, είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε για τις σπάνιες γαίες

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, εξέδωσε μια εκτενή και γεμάτη συναισθηματική φόρτιση δήλωση στην πλατφόρμα Χ το μεσημέρι του Σαββάτου, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για την πολύτιμη υποστήριξή τους στον αγώνα της Ουκρανίας κατά της ρωσικής εισβολής. Παράλληλα, απηύθυνε ένα ηχηρό μήνυμα προς τους συμμάχους του, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα του δεν θα συμβιβαστεί με μια προσωρινή λύση χωρίς μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ασφάλειας.

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, το Κογκρέσο και τον αμερικανικό λαό, υπογραμμίζοντας πως «οι Ουκρανοί εκτιμούσαν πάντα τη στήριξη αυτή, ειδικά τα τελευταία τρία χρόνια της εισβολής». Η ανάρτησή του ήρθε λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, σύμφωνα με τις οποίες η Ουκρανία δεν έχει δείξει επαρκή ευγνωμοσύνη για τη βοήθεια που λαμβάνει. «Η βοήθεια των ΗΠΑ δεν είναι απλά μια υποστήριξη – είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωσή μας και θέλω να το αναγνωρίσω δημόσια» τόνισε ο Ζελένσκι, διαβεβαιώνοντας ότι η Ουκρανία παραμένει στρατηγικός σύμμαχος των ΗΠΑ. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η συνεργασία τους πρέπει να βασίζεται στην ειλικρίνεια και στην πλήρη ευθυγράμμιση των κοινών τους στόχων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος απέρριψε το ενδεχόμενο μιας εκεχειρίας χωρίς ουσιαστικές εγγυήσεις ασφάλειας, χαρακτηρίζοντάς την επικίνδυνη και βραχύβια. «Θέλουμε ειρήνη, αλλά πρέπει να είναι δίκαιη και διαρκής. Ο Πούτιν έχει καταπατήσει 25 συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός μέσα σε δέκα χρόνια. Μια ακόμη προσωρινή ανακωχή δεν θα σταματήσει την απειλή – απλά θα του δώσει χρόνο να προετοιμάσει την επόμενη επίθεση» σημείωσε.

Επικαλούμενος τα λόγια του πρώην Αμερικανού προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν, ανέφερε πως «η ειρήνη δεν είναι απλώς η απουσία πολέμου», αλλά απαιτεί δικαιοσύνη, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και εγγυήσεις ασφάλειας. Απαντώντας στην κριτική ότι η Ουκρανία δεν δείχνει διάθεση για συμβιβασμό, ο Ζελένσκι υπενθύμισε τη σκληρή πραγματικότητα του πολέμου: «Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη στάση μας απέναντι στη Ρωσία. Οι Ρώσοι συνεχίζουν να μας σκοτώνουν. Η Ρωσία είναι ο εχθρός μας και αυτή είναι η αλήθεια που αντιμετωπίζουμε καθημερινά».

I want the U.S. to stand more firmly on our side. This is not just a war between our two countries; Russia brought this war onto our territory and into our homes. They are wrong because they disrespected our territorial integrity.

