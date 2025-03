Ζελένσκι για Τραμπ: Δεν θεωρώ ότι οφείλω να ζητήσω συγγνώμη

Λίγες ώρες μετά τη θυελλώδη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε στο αμερικανικό δίκτυο Fox News, σχολιάζοντας την αντιπαράθεσή τους και τις προοπτικές της αμερικανικής υποστήριξης προς την Ουκρανία.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε πως δεν θεωρεί ότι οφείλει να ζητήσει «συγγνώμη» από τον Αμερικανό πρόεδρο για τη στάση του στη συνάντηση. «Σέβομαι τον πρόεδρο Τραμπ και σέβομαι τον αμερικανικό λαό», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η συνομιλία τους ήταν «ανοικτή και πολύ ειλικρινής».

President Zelensky tells Fox News he does not feel the need to apologize to Donald Trump:

“I respect president. And I respect American people. I’m not sure that we did something bad” 🇺🇸🇺🇦 pic.twitter.com/7V78WJeajp

