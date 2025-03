Τραμπ – Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο: Το παρασκήνιο του καβγά και οι αντιδράσεις

Σε μια πρωτοφανή διπλωματική εξέλιξη, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρέθηκε στο στόχαστρο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του αντιπροέδρου του, Τζέι Ντι Βανς, κατά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο. Η ατμόσφαιρα ήταν τεταμένη, καθώς οι δύο ηγέτες των ΗΠΑ εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση κατά του Ζελένσκι και του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, με τον Τραμπ να δηλώνει: «Σου έχουμε ήδη δώσει, λόγω του ανόητου προέδρου (Μπάιντεν), 350 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτικό εξοπλισμό», και αργότερα να προσθέτει: «Αυτή τη στιγμή δεν είσαι σε καλή θέση. Δεν έχεις άλλα χαρτιά να παίξεις». Ο Ζελένσκι απάντησε ψύχραιμα: «Δεν παίζω χαρτιά, κύριε Πρόεδρε. Είμαι πρόεδρος εν καιρώ πολέμου».

Μετά την έντονη αυτή αντιπαράθεση, ο Τραμπ αποσύρθηκε σε σύσκεψη με τον Βανς, τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και άλλους ανώτατους συμβούλους του. Εκεί, αποφασίστηκε να κλείσει κάθε διπλωματική οδός με την ουκρανική ηγεσία, δίνοντας εντολή στον Ρούμπιο και στον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας Μάικ Βαλτς να μεταφέρουν το μήνυμα ότι ήρθε η ώρα ο Ζελένσκι να αποχωρήσει.

Εν τω μεταξύ, η ουκρανική αποστολή, που ανέμενε να συνεχίσει τις συνομιλίες, έλαβε ξαφνικά εντολή να φύγει. Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, οι Ουκρανοί διαμαρτυρήθηκαν, ζητώντας να συνεχιστεί η συζήτηση, αλλά η απάντηση ήταν αρνητική, με αποτέλεσμα ο Ζελένσκι να εγκαταλείψει τον Λευκό Οίκο.

Τραμπ: «Αν δεν ακολουθούσα ισορροπημένη στάση, δεν θα υπήρχε ποτέ συμφωνία. Θέλετε να λέω άσχημα πράγματα για τον Πούτιν και μετά να διαπραγματευτώ μαζί του; Δεν λειτουργεί έτσι. Δεν είμαι στο πλευρό του Πούτιν. Είμαι στο πλευρό της Αμερικής και θέλω να λήξει αυτός ο πόλεμος. Ο Ζελένσκι έχει τόσο έντονο μίσος για τον Πούτιν, που καθιστά δύσκολη οποιαδήποτε συμφωνία».

Βανς: «Στην Αμερική, είχαμε έναν πρόεδρο που μιλούσε σκληρά για τον Πούτιν, αλλά τελικά ο Πούτιν εισέβαλε στην Ουκρανία. Η διπλωματία είναι το κλειδί. Ο Πρόεδρος Μπάιντεν απέτυχε. Ο Πρόεδρος Τραμπ ξέρει να διαπραγματεύεται».

Ζελένσκι: «Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Ο Πούτιν κατέλαβε εδάφη από το 2014. Κανείς δεν τον σταμάτησε. Τι είδους διπλωματία είναι αυτή;»

Βανς: «Μιλάμε για τη διπλωματία που μπορεί να σταματήσει την καταστροφή της χώρας σας. Το να έρχεστε εδώ και να μας επιπλήττετε είναι ασέβεια. Στρατολογείτε άνδρες επειδή έχετε πρόβλημα με το ανθρώπινο δυναμικό σας».

Ζελένσκι: «Έχετε επισκεφθεί την Ουκρανία για να δείτε την κατάσταση;»

Βανς: «Έχω δει αρκετά για να ξέρω ότι παρουσιάζετε μια προπαγανδιστική εικόνα. Και δεν είναι σωστό να επιτίθεστε στη διοίκηση που προσπαθεί να αποτρέψει την καταστροφή της χώρας σας».

Τραμπ: «Δεν μας λες πώς θα νιώσουμε. Προσπαθούμε να βρούμε μια λύση. Δεν έχεις χαρτιά να παίξεις».

Ζελένσκι: «Θα νιώσετε την επιρροή. Σας λέω τώρα ότι θα νιώσετε την επιρροή».

Τραμπ: «Αυτή τη στιγμή δεν είσαι σε πολύ καλή θέση. Δεν έχεις άλλα χαρτιά να παίξεις».

Δημοσιογράφος: «Γιατί δεν φοράτε κοστούμι; Βρίσκεστε στο υψηλότερο γραφείο της χώρας και αρνείστε να φορέσετε κοστούμι. Έχετε κάποιο;».

Ζελένσκι: «Θα φορέσω κοστούμι όταν τελειώσει ο πόλεμος. Ίσως ένα σαν το δικό σας ή καλύτερο από αυτό. Σας ευχαριστώ».

Ukraine’s ambassador to the US Oksana Markarova’s reaction to the clash between Trump and Zelensky. pic.twitter.com/jva0QWJnHB

Μετά την επεισοδιακή συνάντηση, ο Ζελένσκι αντέδρασε μέσω μιας ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας: «Σε ευχαριστώ, Αμερική, για την υποστήριξή σου. Ευχαριστώ για αυτήν την επίσκεψη. Ευχαριστώ τον πρόεδρο Τραμπ, το Κογκρέσο και τον αμερικανικό λαό. Η Ουκρανία χρειάζεται μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, και εργαζόμαστε ακριβώς γι’ αυτό».

Thank you America, thank you for your support, thank you for this visit. Thank you @POTUS, Congress, and the American people.

Ukraine needs just and lasting peace, and we are working exactly for that.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2025