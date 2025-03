Τραμπ – Ζελένσκι: “Ο Ρήγκαν θα γυρίζει στον τάφο του”

Με έντονα σκωπτικό ύφος αντέδρασε ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ, Τζον Μπόλτον, στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της έντονης συνάντησής του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο. Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο NewsNation, ο Μπόλτον στάθηκε ιδιαίτερα στην τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος εξέφρασε εμπιστοσύνη προς τη Ρωσία. «Ο Ρόναλντ Ρίγκαν πρέπει να στριφογυρίζει στον τάφο του όταν ένας Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ότι εμπιστεύεται το Κρεμλίνο», σχολίασε δηκτικά.

Ronald Reagan must be turning over in his grave that an American president says he “trusts” the Kremlin. pic.twitter.com/WFJ9RUbivu — John Bolton (@AmbJohnBolton) February 28, 2025

Αναφερόμενος στην υποδοχή του Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, τη χαρακτήρισε «ταπεινωτική» και καυτηρίασε τη στάση του Τραμπ, λέγοντας πως «είναι ντροπή αυτή η συμπεριφορά». Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ο Μπόλτον επέκρινε έντονα τη στάση τόσο του Τραμπ όσο και του αντιπροέδρου του, Τζέι Ντι Βανς, υπογραμμίζοντας: «Ο Τραμπ και ο Βανς έχουν ταχθεί ανοιχτά στο πλευρό της Ρωσίας στον πόλεμο με την Ουκρανία. Πρόκειται για ένα καταστροφικό λάθος που πλήττει την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Ας είμαστε ξεκάθαροι: αυτή η πολιτική επιλογή βαραίνει προσωπικά τον Τραμπ και τον Βανς και δεν αντικατοπτρίζει τη στάση της πλειοψηφίας των Αμερικανών πολιτών ή κανενός μεγάλου πολιτικού κόμματος».

Trump and Vance have declared themselves to be on Russia’s side in the Russo-Ukraine war. This is a catastrophic mistake for America’s national security. And let’s be clear: Trump and Vance now personally own that policy. It is not the view of a majority of Americans of… pic.twitter.com/jDGFfh4Wn9 — John Bolton (@AmbJohnBolton) February 28, 2025

Σε συνέντευξή του στη Deutsche Welle, ο Μπόλτον επέμεινε στη δριμεία κριτική του, δηλώνοντας: «Δεν νομίζω ότι ο Τραμπ αντιλαμβάνεται πόσο επικίνδυνος είναι ο Βλαντιμίρ Πούτιν… Φαίνεται πως πιστεύει ότι είναι φίλοι».

Trump has said many times that he thinks if he has a good relationship with a foreign head of state then the U.S. has good relations with that country. Personal relationships are important, but when dealing with someone cold-blooded as Putin, one must be more discerning. pic.twitter.com/7NrWs6ltRL — John Bolton (@AmbJohnBolton) February 28, 2025

Μιλώντας στο CNN, ανέφερε πως ο Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει την άποψη ότι η προσωπική του σχέση με έναν ξένο ηγέτη συνεπάγεται αυτόματα και καλές διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των χωρών τους. «Οι προσωπικές σχέσεις έχουν σημασία, αλλά όταν έχεις απέναντί σου έναν υπολογιστικό και ψυχρό ηγέτη όπως ο Πούτιν, χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή και στρατηγική σκέψη», κατέληξε ο Μπόλτον.