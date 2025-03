Τσιτσιπάς Ντουμπάι: Πόσα χρήματα κέρδισε ο Στέφανος από την κατάκτηση του τουρνουά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σημείωσε μια σπουδαία νίκη στο 500άρι τουρνουά τένις του Ντουμπάι, κατακτώντας τον 12ο τίτλο της καριέρας του. Στον τελικό, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας επικράτησε του Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ, σφραγίζοντας την επιστροφή του στις κορυφαίες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης. Η νίκη του στο Ντουμπάι συνοδεύεται και από ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, καθώς θα φύγει από τη διοργάνωση με 578.393 ευρώ. Από την πλευρά του, ο φιναλίστ Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ θα λάβει 313.930 ευρώ.

Με αυτή τη νέα διάκριση, ο Τσιτσιπάς ξεπερνά πλέον τα 30 εκατομμύρια ευρώ σε συνολικά κέρδη από χρηματικά έπαθλα στην καριέρα του. Η νίκη στο Ντουμπάι έσπασε μια αρνητική παράδοση που τον ήθελε να δυσκολεύεται σε μεγάλες διοργανώσεις το τελευταίο διάστημα.

Εκτός από τη σημαντική οικονομική επιβράβευση, ο 26χρονος Έλληνας τενίστας εξασφάλισε την επιστροφή του στο Top-10 της παγκόσμιας κατάταξης, ανεβαίνοντας στην 9η θέση. Με αυτήν την άνοδο, ο Τσιτσιπάς ξεπέρασε τον Τόμι Πολ και τον Άλεξ ντε Μινόρ, ο οποίος αποκλείστηκε νωρίς από το τουρνουά του Ντουμπάι. Η εντυπωσιακή αυτή επιτυχία του Στέφανου Τσιτσιπά δείχνει ότι βρίσκεται σε ανοδική πορεία, ενισχύοντας τις φιλοδοξίες του για ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις μέσα στη χρονιά.

