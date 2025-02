Τζιν Χάκμαν, αιτία θανάτου: Το δραματικό τηλεφώνημα στις Αρχές και το μυστήριο

Ο ξαφνικός θάνατος του βραβευμένου ηθοποιού Τζιν Χάκμαν και της συζύγου του, Μπέτσι Αρακάουα, έχει εγείρει πολλά ερωτήματα και έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις αρχές. Το ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του στη Σάντα Φε, στο Νέο Μεξικό, υπό συνθήκες που χαρακτηρίζονται ως «ύποπτες» από τις αρχές.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε όταν ένας εργάτης συντήρησης διαπίστωσε ότι η πόρτα του σπιτιού ήταν ανοιχτή και δεν υπήρχε καμία ανταπόκριση. Στη συνέχεια, οι αρχές εντόπισαν τα άψυχα σώματα του ηθοποιού και της συζύγου του σε διαφορετικά δωμάτια της κατοικίας τους. Ο Χάκμαν βρέθηκε πεσμένος σε έναν προθάλαμο, ενώ η σύζυγός του εντοπίστηκε σε ένα μπάνιο. Ένα από τα σκυλιά τους, ένας Γερμανικός Ποιμενικός, βρέθηκε επίσης νεκρό, στοιχείο που προσθέτει ακόμα περισσότερη αβεβαιότητα στην υπόθεση.

Last photo of Gene Hackman, 95, and wife Betsy Arakawa, 63, before their tragic deaths at home with their dog in New Mexico. The two-time Oscar winner used a cane, holding Betsy’s arm in a rare outing on March 28, 2024, weeks after his 94th birthday. pic.twitter.com/JkEhM6fPlb

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για απουσία εμφανών σημαδιών διάρρηξης ή βίαιης εισόδου στο σπίτι, ενώ δεν βρέθηκαν ίχνη πάλης ή τραυματισμών στα σώματά τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, οι σοροί τους ήταν σε κατάσταση αποσύνθεσης, υποδεικνύοντας πως μπορεί να ήταν νεκροί για ημέρες πριν βρεθούν.

NEW: Actor Gene Hackman’s German shepherd was found deceased in a bathroom closet about 15 feet from his wife’s “mummified” body, according to new reports.

The 9/11 audio has also been released.

According to the New York Times, pills were found scattered around near the body… pic.twitter.com/PUpMFA5gRM

