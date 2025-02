Τραμπ – Ζελένσκι συνάντηση: Ένταση μπροστά στις κάμερες

Με ιδιαίτερα σκληρό ύφος και έναν εκβιαστικό τόνο, ο Ντόναλντ Τραμπ απευθύνθηκε στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στον Λευκό Οίκο, λίγο πριν την υπογραφή της συμφωνίας για τους ουκρανικούς ορυκτούς πόρους. Στην αρχή της συνάντησης, μπροστά στις κάμερες, ο Τραμπ δήλωσε: «Είμαι στη μέση, τόσο για την Ουκρανία όσο και για τη Ρωσία. Θέλω να βρούμε λύση».

President Trump: “The problem is I’ve empowered you to be a tough guy. I don’t think you’d be a tough guy without the U.S. You’re people are very brave. But, you’re either going to make a deal or we’re out. And if we’re out, you’ll fight it out…but you don’t have the cards…” pic.twitter.com/vEGSVeQsg7

