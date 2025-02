Τραμπ – Ζελένσκι: Ναυάγησε η συμφωνία, αντιδράσεις για την ταπείνωση του Ουκρανού προέδρου

Η επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν. Αυτό που ξεκίνησε ως μια διπλωματική συνάντηση μετατράπηκε σε δημόσια επίθεση κατά του Ουκρανού προέδρου, με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρό του, Τζέι Ντι Βανς, να τον αντιμετωπίζουν με έναν τρόπο που προκάλεσε παγκόσμιες αντιδράσεις. Κατά τη διάρκεια των δηλώσεων πριν τις διαπραγματεύσεις, ο Βανς επιτέθηκε απευθείας στον Ζελένσκι, λέγοντάς του ότι θα έπρεπε να είναι πιο ευγνώμων προς τον Τραμπ και να σταματήσει να τον επικρίνει δημόσια. Πριν ο Ουκρανός ηγέτης προλάβει να απαντήσει, ο Αμερικανός πρόεδρος πήρε τη σκυτάλη, εξαπολύοντας μια δεκάλεπτη, σκληρή επίθεση.

Η σκηνή αυτή, που μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο, έμοιαζε περισσότερο με ταπείνωση παρά με πολιτική συνάντηση. Ο Τραμπ δεν περιορίστηκε μόνο στην αυστηρή ρητορική, αλλά διέκοπτε συνεχώς τον Ζελένσκι, μη επιτρέποντάς του να εκφράσει αντίλογο. «Φλερτάρεις με τον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο», του είπε, ενώ στο τέλος ξεκαθάρισε πως ο Ουκρανός ηγέτης δεν είναι ευπρόσδεκτος στις ΗΠΑ αν δεν είναι έτοιμος να κάνει ειρήνη.

Η στάση του Τραμπ και του Βανς προκάλεσε οργή και καταδίκη τόσο εντός των ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη. Ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, κατηγόρησε τον Αμερικανό πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του ότι «κάνουν τη βρώμικη δουλειά του Πούτιν», ξεκαθαρίζοντας πως οι Δημοκρατικοί δεν θα εγκαταλείψουν την Ουκρανία. Στην Ευρώπη, η αντίδραση ήταν άμεση. Ο Ντόναλντ Τουσκ, πρωθυπουργός της Πολωνίας, έστειλε μήνυμα στήριξης στον Ζελένσκι, δηλώνοντας πως «οι Ουκρανοί δεν είναι μόνοι». Ακόμη πιο αιχμηρός ήταν ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος επέκρινε ανοιχτά τον Τραμπ, δηλώνοντας πως «ένας είναι ο επιτιθέμενος: η Ρωσία» και ζητώντας σεβασμό προς την Ουκρανία και τον λαό της.

Η αμφιλεγόμενη στάση του Τραμπ δημιουργεί νέες προκλήσεις για την Ευρώπη, καθώς μέχρι σήμερα η στρατιωτική και οικονομική στήριξη της Ουκρανίας εξαρτιόταν κυρίως από τις ΗΠΑ. Οι κινήσεις του γαλλογερμανικού άξονα δείχνουν ότι η Ευρώπη ίσως αναγκαστεί να αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο, ενώ η Βρετανία φέρεται να εξετάζει για πρώτη φορά το ενδεχόμενο να διαφοροποιηθεί από τη γραμμή της Ουάσιγκτον.

A Full-Video from the White House, of the Heated-Exchange earlier in the Oval Office between U.S. President Donald J. Trump, Vice-President JD Vance and Ukrainian President Volodymyr Zelensky. pic.twitter.com/ex4cnLa6ZS

— OSINTdefender (@sentdefender) February 28, 2025