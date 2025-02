Τέμπη – Τσιτσιπάς: «Ήταν μια μεγάλη τραγωδία για τη χώρα μου»

Λίγο μετά την πρόκρισή του στον τελικό του τουρνουά του Ντουμπάι, επικρατώντας με 2-0 σετ του Ταλόν Γκρίκσπουρ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αφιέρωσε τη νίκη του στα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, τιμώντας τη μνήμη τους στην επέτειο των δύο ετών από το δυστύχημα. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην πρόκληση που τον περιμένει στον τελικό του τουρνουά απέναντι στον Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ. «Ήταν μια τραγωδία που σημάδεψε τη χώρα μου. Νιώθω ότι έχω μια ευθύνη, καθώς μέσα από τον αθλητισμό εκπροσωπώ την Ελλάδα. Θέλω να δίνω θετικά παραδείγματα στη νέα γενιά, να προσφέρω ένα αίσθημα παρηγοριάς και ενότητας. Το τένις, όπως και ο αθλητισμός γενικότερα, μπορεί να ενώσει τους ανθρώπους και να τους κάνει πιο δυνατούς», δήλωσε συγκινημένος ο Έλληνας τενίστας.

What a performance 🙌@steftsitsipas takes out Griekspoor in a flawless 6-4 6-4 to make his 3rd Dubai final!#DDFTennis pic.twitter.com/tkg80Z9y9Q

— Tennis TV (@TennisTV) February 28, 2025