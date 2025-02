Μουρίνιο – Γαλατασαράι: «Πώς μπορεί ο “μπαμπάς” μου να είναι ρατσιστής;»

Ο Ντιντιέ Ντρογκμπά, ο εμβληματικός πρώην επιθετικός της Γαλατασαράι και της Τσέλσι, υπερασπίστηκε δημόσια τον Ζοσέ Μουρίνιο, έπειτα από τις πρόσφατες κατηγορίες για ρατσιστικά σχόλια που έχουν δημιουργήσει έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία. Το ντέρμπι της Γαλατασαράι με τη Φενέρμπαχτσε έληξε ισόπαλο 0-0, αλλά η ένταση συνεχίστηκε εκτός αγωνιστικού χώρου. Η Γαλατασαράι ζήτησε την ποινική δίωξη του Πορτογάλου προπονητή για φερόμενες ρατσιστικές δηλώσεις, με τον Ντρογκμπά να παίρνει θέση μέσω των κοινωνικών δικτύων, εκφράζοντας την απόλυτη στήριξή του στον πρώην προπονητή του.

«Όλοι γνωρίζουμε πόσο παθιασμένες και έντονες είναι οι αντιπαλότητες, και το έχω βιώσει από κοντά», ανέφερε ο Ντρογκμπά. «Διαβάζω όσα λέγονται για τον Ζοσέ Μουρίνιο, αλλά σας διαβεβαιώνω πως τον γνωρίζω 25 χρόνια και δεν είναι ρατσιστής – η ιστορία του το αποδεικνύει. Ας επικεντρωθούμε στο ποδόσφαιρο και ας υποστηρίξουμε την ομάδα μας», δήλωσε, κλείνοντας το μήνυμά του με την ερώτηση: «Πώς μπορεί ο “μπαμπάς” μου να είναι ρατσιστής;» συνοδευόμενη από ένα emoji ανασήκωσης ώμων.

Dear @GalatasaraySK

You know how proud I was to wear the yellow and red jersey and my love for the most decorated club in Turkey!!

We all know how passionate and heated rivalries can be, and I’ve been lucky enough to experience it.

Ive seen the recent comments about Jose…

— Didier Drogba (@didierdrogba) February 26, 2025