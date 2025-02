Κέιτ Χάντσον, σύντροφος: “Έχει αποδεχτεί ότι φλερτάρω με όλους”

Με αφορμή τη νέα της φωτογράφιση για το περιοδικό Bustle, όπου ποζάρει μόνο με τα εσώρουχά της, η Κέιτ Χάντσον μίλησε ανοιχτά για τη σεξουαλική της ζωή στη δεκαετία των 40, αποκαλύπτοντας τη νέα της στάση απέναντι στο φλερτ, τις σχέσεις και την απόλαυση. Η 45χρονη ηθοποιός, που έγινε παγκοσμίως γνωστή από την ταινία How To Lose A Guy In 10 Days, δήλωσε πως απολαμβάνει περισσότερο το σεξ μεγαλώνοντας, καθώς νιώθει πιο ελεύθερη και απελευθερωμένη από τις κοινωνικές προσδοκίες. «Το καλύτερο μέρος του σεξ στα 40 είναι η ελευθερία.

Το σεξ δεν πρέπει απαραίτητα να είναι όμορφο, αλλά όσο μεγαλώνεις το διασκεδάζεις περισσότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Κέιτ, γνωστή για την ανοιχτή της στάση όσον αφορά τις σχέσεις και τη σεξουαλικότητα, δεν δίστασε να παραδεχτεί ότι της αρέσει να φλερτάρει.

«Νομίζω ότι όποιος έχει βρεθεί ποτέ μαζί μου γνωρίζει πολύ καλά ότι φλερτάρω με όλους. Είμαι η καλύτερη στον κόσμο σε αυτό!» Πρόσθεσε μάλιστα ότι είναι ευγνώμων που ο σύντροφός της, Danny Fujikawa, με τον οποίο είναι αρραβωνιασμένη και έχουν αποκτήσει την 6χρονη κόρη τους, Rani Rose, αποδέχεται απόλυτα αυτή τη συμπεριφορά της. «Δόξα τω Θεώ, ο Danny είναι ο σωστός άντρας για μένα και μπορεί να το χειριστεί», είπε γελώντας.

Στην πρόσφατη φωτογράφισή της για το Bustle, η Κέιτ Χάντσον συνδύασε αισθησιασμό και άνεση, υιοθετώντας ένα casual sexy look.

Kate Hudson in Bustle Magazine – February 2025

Σε μία από τις πιο τολμηρές λήψεις, εμφανίζεται χωρίς σουτιέν, φορώντας ένα λευκό σακάκι που αφήνει ακάλυπτο το ντεκολτέ της, το οποίο συνδύασε με καυτό μπλε σορτσάκι. Σε άλλη εικόνα, ποζάρει ξαπλωμένη στον καναπέ, φορώντας γκρι εσώρουχα πάνω από ένα κόκκινο, διάφανο καλσόν και ένα μακρυμάνικο γκρι μπλουζάκι.

Kate Hudon – Emman Montalvan for Bustle February 2025

Σε άλλη λήψη, επέλεξε ένα ζευγάρι μπλε ριγέ μποξεράκια και ένα πουλόβερ σε απόχρωση σκουριάς, αναδεικνύοντας τα γυμνασμένα της πόδια.