Τραμπ για Γάζα: Το ΑΙ βίντεο με το όραμά του

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέρχεται στο ζήτημα της Λωρίδας της Γάζας, αυτή τη φορά μέσα από ένα προκλητικό βίντεο που δημοσίευσε στην πλατφόρμα Truth Social. Με εικόνες που έχουν δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ παρουσιάζει το όραμά του για τη Γάζα, την οποία έχει ήδη προτείνει να τεθεί υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το βίντεο ξεκινά με ρεαλιστικά πλάνα καταστροφής, αποτυπώνοντας την τωρινή κατάσταση της περιοχής, με συντρίμμια και εικόνες πολέμου. Όμως, η συνέχεια είναι τουλάχιστον εξωπραγματική: η Γάζα μεταμορφώνεται σε έναν τουριστικό παράδεισο, με χρυσές παραλίες, πολυτελή ξενοδοχεία και νυχτερινή ζωή.

Μέσα στην υπερβολή, δεν λείπουν ούτε τα σύμβολα της πολιτικής και επιχειρηματικής εξουσίας που πλαισιώνουν τον Τραμπ στη νέα του πορεία. Το βίντεο περιλαμβάνει έναν χρυσό ανδριάντα του ίδιου, τον Έλον Μασκ να μοιράζει δολάρια, αλλά και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να χαλαρώνει σε μια πισίνα μαζί του.

Η ανάρτηση του Τραμπ έχει ήδη προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, καθώς το σενάριο που παρουσιάζει αποκλίνει εντελώς από την πραγματικότητα και θυμίζει περισσότερο προεκλογικό σόου παρά μια σοβαρή πολιτική τοποθέτηση. Παρόλα αυτά, ο Τραμπ φαίνεται πως συνεχίζει να ποντάρει στη δύναμη της εικόνας και στη δυνατότητα της τεχνητής νοημοσύνης να κατασκευάζει μια εναλλακτική πραγματικότητα – ακόμα και για μια από τις πιο αιματηρές συγκρούσεις της σύγχρονης εποχής.

Holy Shlit. President Trump just posted Trump Gaza on his Truth Social account. 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/o44mmbtyk8

— Based DK (@Back_2TheMiddle) February 26, 2025