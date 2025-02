Το «Βουνό – Κουτάβι» έχει γίνει το νέο τουριστικό hotspot

Μια απλή φωτογραφία από διακοπές αποδείχθηκε αρκετή για να αναδείξει ένα νέο τουριστικό hot spot στην Κίνα. Ο σχεδιαστής Guo Qingshan, από τη Σαγκάη, μοιράστηκε μια εικόνα από την πεζοπορία του στην επαρχία Χουμπέι, χωρίς να περιμένει την παγκόσμια απήχηση που θα ακολουθούσε. Κατά την επεξεργασία των φωτογραφιών του, ανακάλυψε μια εντυπωσιακή οπτική ψευδαίσθηση: ένας βράχος στο βάθος έμοιαζε με κεφάλι κουταβιού. «Ήταν τόσο μαγικό και χαριτωμένο. Δεν το είχα προσέξει εκείνη τη στιγμή, αλλά όταν το είδα στη φωτογραφία, ενθουσιάστηκα», δήλωσε ο Guo. Ο σχεδιαστής ανάρτησε τη φωτογραφία στην κινεζική πλατφόρμα Xiaohongshu (RedNote), όπου συγκέντρωσε 120.000 likes σε λίγες ημέρες. Παράλληλα, στο Weibo, το hashtag #xiaogoushan (που σημαίνει «Βουνό-Κουτάβι») προσέλκυσε εκατομμύρια προβολές, καθιστώντας την τοποθεσία viral προορισμό.

Το εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο κέντρισε το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών, που έσπευσαν στην περιοχή για να φωτογραφηθούν με το βουνό. Πολλοί έφεραν ακόμη και τα σκυλιά τους, θέλοντας να τα απαθανατίσουν με τον πελώριο «πέτρινο» ομόλογό τους. «Βουνό-Κουτάβι, έφτασα!», έγραψε ένας χρήστης, συνοδεύοντας το σχόλιο με φωτογραφίες από την τοποθεσία. «Απλά χαϊδέψτε το κεφάλι του κουταβιού και όλα θα πάνε καλά».

On February 23, 2025, at the bank of the #XilingGorge in Zigui County, #Yichang City, #Hubei Province, a tourist is photographing their #petdog posing in front of the "#PuppyMountain," a newly popular natural wonder resembling a crouching #puppy. #ChinaTravel pic.twitter.com/eAyHEawSla

— Youth China (@YouthChina) February 24, 2025