ΗΠΑ: Χάκερς πρόβαλαν στις οθόνες του υπουργείου βίντεο με τον Τραμπ να φιλάει τα πόδια του Μασκ

Μια ομάδα χάκερς βρήκε έναν ιδιαίτερο τρόπο να σχολιάσει την πολιτική κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες, στοχοποιώντας το Υπουργείο Στέγασης και Αστικής Ανάπτυξης των ΗΠΑ και προκαλώντας αναστάτωση στους υπαλλήλους του. Σύμφωνα με πληροφορίες, τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου, οι οθόνες του υπουργείου ξαφνικά άρχισαν να προβάλλουν ένα βίντεο, το οποίο απεικόνιζε τον Ντόναλντ Τραμπ να φιλάει τα πόδια του Ίλον Μασκ, συνοδευόμενο από το μήνυμα: «Ζήτω ο πραγματικός Βασιλιάς». Το πρωτοφανές περιστατικό καταγράφηκε από παρευρισκόμενους στο κτήριο, οι οποίοι δημοσίευσαν το βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, με αποτέλεσμα να διαδοθεί γρήγορα στο διαδίκτυο.

“CONGESTION PRICING IS DEAD. Manhattan, and all of New York, is SAVED. LONG LIVE THE KING!”

–President Donald J. Trump pic.twitter.com/IMr4tq0sMB

— The White House (@WhiteHouse) February 19, 2025