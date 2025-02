Μουρίνιο – Γαλατάσαραϊ: Η ομάδα τον κατηγορεί για ρατσισμό

Η Γαλατάσαραϊ ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει τη δίωξη του Ζοσέ Μουρίνιο για ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς που φέρεται να έκανε μετά το ντέρμπι με τη Φενέρμπαχτσε, το οποίο ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ (0-0) τη Δευτέρα. Αφορμή για την έντονη αντίδραση της ομάδας αποτέλεσαν δηλώσεις του Special One στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς, όπου φέρεται να είπε πως «οι άνθρωποι στον πάγκο της Γαλατάσαραϊ πηδούσαν σαν πίθηκοι». Παράλληλα, εξέφρασε για ακόμη μια φορά την άποψή του ότι θα ήταν «καταστροφή» αν τον αγώνα διηύθυνε Τούρκος διαιτητής.

📌 Club Statement from Galatasaray SK

Since the commencement of his managerial duties in Türkiye, Fenerbahçe manager Jose Mourinho has persistently issued derogatory statements directed towards the Turkish people. Today, his discourse has escalated beyond merely immoral comments… pic.twitter.com/NRLsk9F4kT

— Galatasaray EN (@Galatasaray) February 24, 2025