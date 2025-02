Ρομπέρτα Φλακ: Πέθανε η θρυλική τραγουδίστρια της soul

Η μουσική σκηνή χάνει μια βασίλισσα: Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια Ρομπέρτα Φλακ, γνωστή για τις ανεξίτηλες επιτυχίες της «Killing Me Softly with His Song» και «The First Time I Ever Saw Your Face», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός της. Η Ρομπέρτα, που γεννήθηκε στη Βόρεια Καρολίνα και διακρίθηκε ως βιρτουόζα πιανίστρια, κατάφερε να συνδυάσει με μοναδικό τρόπο τα στοιχεία της soul με το jazz και το folk, χαρίζοντας στο κοινό ήχους που αγγίζουν την ψυχή. Σύμφωνα με το Associated Press, η τραγουδίστρια έγινε “εν μία νυκτί σταρ” όταν ο Κλιντ Ίστγουντ χρησιμοποίησε το «The First Time I Ever Saw Your Face» ως soundtrack για μια από τις πιο αξιομνημόνευτες και αισθησιακές σκηνές του κινηματογράφου στην ταινία του 1971 «Play Misty for Me», όπου η μαγεία της ένωσε τις καρδιές του ηθοποιού και της Ντόνα Μάιλς.

Η μπαλάντα αυτή κατέκτησε την κορυφή των charts του Billboard το 1972 και της χάρισε το Grammy για δίσκο της χρονιάς. Το 1973, η Φλακ έγραψε ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη καλλιτέχνης που συγκέντρωσε συνεχόμενα Grammy για τον καλύτερο δίσκο. Συνολικά, η λαμπρή της καριέρα τιμήθηκε με πέντε βραβεία Grammy – τρία από τα οποία για το «Killing Me Softly» – και οκτώ επιπλέον υποψηφιότητες, ενώ το 2020 απονεμήθηκε και το Lifetime Achievement Grammy, συνοδευόμενο από επαινετικά σχόλια από μεγάλους καλλιτέχνες όπως ο Τζον Λέτζεντ και η Αριάνα Γκράντε. Όπως κάποτε είπε, «η μουσική είναι η γλώσσα μας και μέσα από αυτήν καταλαβαίνουμε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας».