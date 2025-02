Αβραμόπουλος στην Τουρκία: Συνάντηση με Ερντογάν – Φιντάν στην Άγκυρα

Στο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, ΑΚΡ, που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα, παραβρέθηκε ως εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ είχε συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Τουρκίας και ηγέτη του ΑΚΡ, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς και με τον υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν. Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε ζητήματα διμερών σχέσεων, περιφερειακών εξελίξεων και της ευρωπαϊκής προοπτικής της Τουρκίας.

«Ο Πρόεδρος @RTErdogan υποδέχθηκε τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, πρώην Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας».

President Recep Tayyip Erdoğan received Dimitris Avramopoulos, former Minister of Foreign Affairs of Greece and member of the Greek parliament with the New Democracy Party. pic.twitter.com/FY5cfZuxN1

— Republic of Türkiye Directorate of Communications (@Communications) February 23, 2025