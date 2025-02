Τραμπ – Πούτιν: Προχωρημένες συζητήσεις για την Ουκρανία

Οι διεθνείς συζητήσεις για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία έχουν αποκτήσει νέες διαστάσεις. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε σήμερα ότι οι επαφές του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν προχωρούν “πολύ καλά”, ενώ παράλληλα εστιάζει σε συμφωνίες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη τόσο των ΗΠΑ όσο και της Ρωσίας. Σύμφωνα με δημοσιευμένες ανακοινώσεις στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι διεξάγει σοβαρές διαπραγματεύσεις με τον Πούτιν για την επίλυση του πολέμου, συνοδευόμενες από σημαντικές οικονομικές συναλλαγές. Ο πρώην πρόεδρος τονίζει ότι αυτές οι συνομιλίες περιλαμβάνουν θέματα όπως η εξασφάλιση «κρίσιμων ορυκτών και σπάνιων γαιών» σε συμφωνία που θα μπορούσε να αναγεννήσει την αμερικανική οικονομία, ανακτώντας τα δισεκατομμύρια που επενδύθηκαν στην Ουκρανία.

Today, President Emmanuel Macron of France joined me in the Oval Office to speak to the G7 Summit. The meeting was convened by Governor Justin Trudeau of Canada, the current chair of G7, to acknowledge the Third Anniversary of the Russia-Ukraine War – Which would have never…

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) February 24, 2025